El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de Misión Cultura y la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, se complace en invitar al pueblo venezolano a celebrar el 75º aniversario de Las Voces Risueñas de Carayaca, una de las agrupaciones más emblemáticas del folclore nacional.

Texto: Prensa MPPC

Este homenaje responde al vértice número 6 de la Gran Misión: Sistemas de Reconocimientos y Seguridad Social, aplausos y vida digna, reconociendo la invaluable trayectoria de esta agrupación fundada en 1950 en la parroquia Carayaca.

Considerados pioneros y maestros de la parranda central, sus voces han inmortalizado el espíritu festivo venezolano en una vasta discografía, manteniendo vivas las tradiciones del aguinaldo y la parranda por tres cuartos de siglo.

Para conmemorar este hito, la agrupación ofrecerá un gran concierto el sábado 22 de noviembre de 2025, a las 4:00 de la tarde, en la emblemática Plaza El Venezolano, Caracas. Durante el evento, Las Voces Risueñas de Carayaca se pasearán por todo su amplio y alegre repertorio histórico.

La celebración contará con la participación especial de Los Parranderitos, un talentoso conjunto musical de la parroquia La Pastora, demostrando así la continuidad de esta hermosa tradición, uniéndose a este gran aniversario Kpital Gaita.

El Ministerio de Cultura, Misión Cultura y la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, extienden la invitación a toda la familia venezolana a unirse a este aplauso de corazón a quienes nos han regalado 75 años de la más hermosa risa sonora.