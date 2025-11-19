Voces Risueñas de Carayaca celebrarán con un concierto inolvidable en Caracas 🗓

 • 0 Comentarios

Loreley Pérez, directora de las Voces Risueñas de Carayaca (Foto: Luigino Bracci)

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de Misión Cultura y la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, se complace en invitar al pueblo venezolano a celebrar el 75º aniversario de Las Voces Risueñas de Carayaca, una de las agrupaciones más emblemáticas del folclore nacional.

Texto: Prensa MPPC

Este homenaje responde al vértice número 6 de la Gran Misión: Sistemas de Reconocimientos y Seguridad Social, aplausos y vida digna, reconociendo la invaluable trayectoria de esta agrupación fundada en 1950 en la parroquia Carayaca.

Considerados pioneros y maestros de la parranda central, sus voces han inmortalizado el espíritu festivo venezolano en una vasta discografía, manteniendo vivas las tradiciones del aguinaldo y la parranda por tres cuartos de siglo.

Para conmemorar este hito, la agrupación ofrecerá un gran concierto el sábado 22 de noviembre de 2025, a las 4:00 de la tarde, en la emblemática Plaza El Venezolano, Caracas. Durante el evento, Las Voces Risueñas de Carayaca se pasearán por todo su amplio y alegre repertorio histórico.

La celebración contará con la participación especial de Los Parranderitos, un talentoso conjunto musical de la parroquia La Pastora, demostrando así la continuidad de esta hermosa tradición, uniéndose a este gran aniversario Kpital Gaita.

El Ministerio de Cultura, Misión Cultura y la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, extienden la invitación a toda la familia venezolana a unirse a este aplauso de corazón a quienes nos han regalado 75 años de la más hermosa risa sonora.

El sábado 22 de noviembre de 2025
Agenda Cultural Noticias

Voces Risueñas de Carayaca, Vasallos de Venezuela, RTF Ensamble y Ana Loyo llevaron la navidad al Cuartel San Carlos

diciembre 9, 2024

EN FOTOS: Voces Risueñas de Carayaca plenó La Casona con sus 73 años de aguinaldos y tradiciones

diciembre 11, 2023

Voces Risueñas de Carayaca cantará sus aguinaldos y parrandas tradicionales en La Casona

diciembre 1, 2023

Voces Risueñas de Carayaca y la Orquesta Típica Nacional cerraron el 2022 con concierto en la La Casona (+Video)

diciembre 19, 2022

Ministro Villegas lamenta el fallecimiento de la cultora Carmen Peinate Carapaica

septiembre 6, 2022

Voces Risueñas de Carayaca reúne a cuatro generaciones para celebrar sus 70 años

noviembre 28, 2020

MPPC declara a Voces Risueñas de Carayaca Centro de Formación Cultural

mayo 17, 2018
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios