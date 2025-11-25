“Y brillaban las estrellas” regresa al Teatro Teresa Carreño 🗓

Regresa el espectáculo que celebra la Navidad venezolana. El público caraqueño disfrutará nuevamente de “Y BRILLABAN LAS ESTRELLAS”, el espectáculo dancistico, musical y teatral que ya es parte del corazón decembrino de Caracas.

Bajo la dirección escénica de Miguel Issa, la dirección musical de Óscar Lista y la reposición coreográfica de Numaglin Morillo y Gleidy Díaz, este espectáculo reúne a más de 60 artistas en escena para recrear una calle llena de fiesta y memoria que nos reencuentra con nuestras tradiciones, nuestras voces, nuestras danza y esa navidad que nos une 🎄

Tras exitosas temporadas, este año la magia del espectáculo se enriquece con la participación de parte del elenco de la agrupación Mi juguete es canción ( Instagram: @mijuguetescancion). Colaboración que busca tejer un puente para la transmisión de saberes que mantienen vivas nuestras tradiciones. 🥁⭐

Se cuenta con la importante coproducción del Teatro Teresa Carreño y la Gran Misión Viva Venezuela, con el apoyo de la Orquesta Filarmónica de Venezuela y el Consejo Federal de Gobierno.

FICHA ARTÍSTICA ✨

  • Dirección escénica: Miguel Issa
  • Dirección Musical: Oscar Lista
  • Reposición coreográfica:
    •Numaglin Morillo
    •Gleidy Díaz
  • Asistente de dirección: Emérita García
  • Actores
    •Angélica Rinaldi
    •Adolfo Nittoli
  • Intérpretes: bailarines del Elenco de Danza Tradicional y Elenco de Danza Contemporánea de la Compañía Nacional de Danza.
  • Músicos: Elenco de la Compañía Nacional de Danza
  • Invitados: Ismael Querales, Lilian Frías, Elena Gil, Arianna Pérez, Daniel Gil, Angelica Avilan, José Rafael Gonzales, Domingo González, Génesis Lista, Adrimar Lista, Ronald Chacón
  • Hermes Machado, Luis Urbina, Tinia Goncalves
  • Invitados especiales: Mi juguete es Canción

FUNCIONES

📍 Sala José Félix Ribas — Teatro Teresa Carreño
📅 28, 29 y 30 de noviembre
🕓 4:00 p. m.
🎟️ Entradas disponibles en maketicket.com.ve y en taquillas del teatro, con un precio de entre 5 y 10 dólares

 

Del viernes 28 al domingo 30 de noviembre de 2025
