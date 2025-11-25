“Y brillaban las estrellas” regresa al Teatro Teresa Carreño 🗓

Regresa el espectáculo que celebra la Navidad venezolana. El público caraqueño disfrutará nuevamente de “Y BRILLABAN LAS ESTRELLAS”, el espectáculo dancistico, musical y teatral que ya es parte del corazón decembrino de Caracas.

Bajo la dirección escénica de Miguel Issa, la dirección musical de Óscar Lista y la reposición coreográfica de Numaglin Morillo y Gleidy Díaz, este espectáculo reúne a más de 60 artistas en escena para recrear una calle llena de fiesta y memoria que nos reencuentra con nuestras tradiciones, nuestras voces, nuestras danza y esa navidad que nos une 🎄

Tras exitosas temporadas, este año la magia del espectáculo se enriquece con la participación de parte del elenco de la agrupación Mi juguete es canción ( Instagram: @mijuguetescancion). Colaboración que busca tejer un puente para la transmisión de saberes que mantienen vivas nuestras tradiciones. 🥁⭐

Se cuenta con la importante coproducción del Teatro Teresa Carreño y la Gran Misión Viva Venezuela, con el apoyo de la Orquesta Filarmónica de Venezuela y el Consejo Federal de Gobierno.

FICHA ARTÍSTICA ✨

Dirección escénica: Miguel Issa

Dirección Musical: Oscar Lista

Reposición coreográfica:

•Numaglin Morillo •Gleidy Díaz Asistente de dirección: Emérita García

Actores

•Angélica Rinaldi •Adolfo Nittoli Intérpretes: bailarines del Elenco de Danza Tradicional y Elenco de Danza Contemporánea de la Compañía Nacional de Danza.

Músicos: Elenco de la Compañía Nacional de Danza

Invitados: Ismael Querales, Lilian Frías, Elena Gil, Arianna Pérez, Daniel Gil, Angelica Avilan, José Rafael Gonzales, Domingo González, Génesis Lista, Adrimar Lista, Ronald Chacón

Hermes Machado, Luis Urbina, Tinia Goncalves

Invitados especiales: Mi juguete es Canción

FUNCIONES

📍 Sala José Félix Ribas — Teatro Teresa Carreño

📅 28, 29 y 30 de noviembre

🕓 4:00 p. m.

🎟️ Entradas disponibles en maketicket.com.ve y en taquillas del teatro, con un precio de entre 5 y 10 dólares