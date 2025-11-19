Maduro entregó los Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, encabezó este martes la entrega de los XX Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, impulsados por el Gobierno Bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt). Desde la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, el Presidente aseguró que el conocimiento científico está dando resultados impresionantes y valoró la importancia de la ciencia aplicada en varios campos de interés estratégico para el país.

Texto: Últimas Noticias y Prensa Mincyt / Fotos: Prensa Presidencial

Estos premios, establecidos en 2001 por el comandante Hugo Chávez, fueron concebidos para impulsar y consolidar el avance científico y tecnológico del país.

“El conocimiento científico, del más alto nivel, está dando resultados para la salud del pueblo. El conocimiento científico al más alto nivel dando resultados para la producción de alimento. El conocimiento científico está dando resultados para la activación de la industria, para las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Impresionante los resultados que dan para ir creando todos nuestros sistemas de fibra óptica independiente y soberano en el país (…) El conocimiento y la ciencia aplicada dando resultado en el campo de la inteligencia artificial, de la robótica, de la física cuántica y pare de contar”, expresó el Presidente.

Maduro entrega Premios de Ciencia, Tecnología e Innovación 2025

Resaltó que Venezuela cuenta con una comunidad científica inscrita, articulada, organizada de 67.000 científicos y científicas de primer nivel mundial. Asimismo, recordó que en 2023 se logró incorporar al Semillero Científico a 26 mil niños, niñas y jóvenes provenientes de escuelas, liceos y colegios de todo el país. En 2024, la cifra ascendió a 256 mil y, en el presente año, Venezuela cuenta con 757.000 niños, niñas y jóvenes en el semillero científico de Venezuela de la gran misión Humberto Fernández-Morán para la ciencia.

“Hemos encontrado el camino y Venezuela se dirige hacer un gran centro, un gran polo de creación científica, innovación, tecnología desde América Latina y el Caribe para el bien de la humanidad, para el desarrollo, para la paz”, expresó el presidente Maduro.

En este sentido, el dignatario hizo hincapié que en Venezuela su comunidad científica trabaja en una ciencia aplicada para la vida, para la paz, para el desarrollo, no para la guerra ni la muerte.

“No estamos pensando en crear bombas atómicas para lanzarlas, ni armas de destrucción masiva, no. Estamos pensando cómo curar el cáncer en su sus distintas formas . Estamos pensando cómo controlar el dengue, el chikungunya y lo estamos haciendo. Estamos pensando cómo poder revertir enfermedades como la diabetes. Estamos pensando cómo cuidar a nuestros niños y niñas de distintas enfermedades, cómo proteger y permitir el desarrollo de los niños y niñas que tienen síndromes como el autismo”.

Por otra parte, Maduro reiteró que en el exterior continúan difundiendo las mismas mentiras sobre Venezuela, con el propósito de desprestigiar a todo el país, a pesar de que dichas afirmaciones carecen de sentido o fundamento. Afirmó que, por el contrario, en Venezuela se desarrolla la identidad nacional, así como el conocimiento científico. «Venezuela no es un país de delincuentes, es un país de gente brillante y genial», sentenció.

Instó a realizar un esfuerzo comunicacional para que, de esta manera, se puedan dar a conocer los logros de la investigación científica a nivel mundial.

Las y los premiados

Los 137 galardonados de esta nueva edición, que rinde tributo al Dr. Humberto Fernández-Morán, son:

Categoría Premio Nacional de Ciencia y Tecnología

Mención: Amplia Trayectoria

Francisco Enrique La Marca (ULA)

Imelda Rincón Finol (LUZ)

Esteban Emilio Mosonyi (UCV)

María Eugenia Cavazza Porro (UCV)

Elisabeth Gordon (UCV)

Ricardo Guerrero (UCV)

José Marcial Ramos Guédez (Unearte)

Mención: Investigadora o Investigador Novel

Carla Andreina Lossada González (IVIC)

Fhabián Carrión-Nessi (UCV)

Daniela Canelón Barraez (Unellez)

Mención: Grupo de Investigación Consolidado

Grupo: Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE-ULA)

Integrantes del grupo: Anairamiz Aranguren, Bárbara Huber, Luis Llambi, Roxibell Pelayo, Liccia Romero, Ilvanna Salas.

Grupo: Laboratorio de Virología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.

Integrantes del grupo: Flor Pujol, Héctor Rangel, José Zambrano, Rossana Jaspe, Carmen Loureiro, Yoneira Sulbarán, Domingo Garzaro.

Integrantes del grupo: Flor Pujol, Héctor Rangel, José Zambrano, Rossana Jaspe, Carmen Loureiro, Yoneira Sulbarán, Domingo Garzaro.

Categoría: Premio Nacional al Mejor Trabajo Científico Tecnológico y de Innovación

Mención: Ciencias naturales

Trabajo: Respuestas de las precipitaciones en Venezuela al actual calentamiento sin precedentes de las aguas oceánicas globales.

Autores: Dirk Thielen, Mary Puche, José Quintero, Guillermo Bianchi, Marco Márquez , Wilmer Rojas.

Mención Honorífica:

El modelo de control ecológico de vectores transmisores de enfermedades.

Autores: Blas Dorta, Cruz Salazar, José Hernández, Bethina Vargas, Brenda Salazar, Fabiola Pinto, Guillermo Velazco, Mariana Hidalgo.

Mención: Ciencias Sociales y Humanas

Trabajo: Cartografía social Yanomami en la Sierra de Parima, Alto Orinoco, Amazonas, República Bolivariana de Venezuela.

Autores: Carlos Botto, Beatriz Graterol, Andrés Blanco.

Autor: José Romero Losacco, IVIC

Autor: José Romero Losacco, IVIC

Autora: Meybe Soraya Ugueto-Ponce

Autora: Meybe Soraya Ugueto-Ponce

Mención: Investigación Tecnológica

Trabajo: Simulación de un protocolo de distribución de clave cuántica (QKD) en una red óptica pasiva de alta velocidad a 50 Gbps (ITU-T G.9804).

Autores: Héctor Núñez, Luis Santos, Gloria Carvalho.

Mención: Ciencias Exactas

Trabajo: Simultaneidad Entrelazada: Probando la Invarianza de Lorentz y de la Velocidad de la Luz con Entrelazamiento Cuántico y Clásico.

Autores: Andrés Flores, Gianfranco Spavieri, Ramón Carrasquero, Antonio Contreras, Kevin Durán, Juan Carlos Mendoza.

Trabajo: El Complejos de cobre(II) con ligandos mixtos de 1,10′-fenantrolina y aminoácidos.

Autores: Waleska Madden, Lino Hernández, Vito Lubes.

Mención Honorífica:

Introducción a los sistemas grises.

Autor: Julio Mosquera (UNA)

Mención: Ciencias de la Salud

Mención: Ciencias de la Salud

Trabajo: Implicaciones biológicas de la deformabilidad intrínseca de la acetilcolinesterasa humana inducida por diversos compuestos: Un estudio computacional.

Autores: Ysaias Alvarado, Lenin González, Carla Lossada, Alejandro Vivas, Patricia Rodríguez, Yanpiero Balladores.

Trabajo: Aparición en Venezuela de cepas de rotavirus G3P[8] similares a las equinas, que infectan a niños.

Autores: Esmeralda Vizzi, Rita Rosales, Ferdinando Liprandi, Karolina López, Dianora Navarro, Osmary Durán, Laura Peña, Angela De Freitas, Sandra Neri.

Categoría Premio a la Inventiva Tecnológica Popular «Luis Zambrano»

Mención: Autodidacta

Grupo: Michelle Carneiro y Alexandra Sánchez.

Aporte: Proyecto Mas 3D.

Mención: Profesional

Grupo: Carlos Leal, Osmary Araque, Eileen Pérez, Dirxon Muñoz, Lilia Alizo, Roygel Rosales, Gerson Mora.

Aporte: Novedosa herramienta de identificación preliminar de variedades y grado de hibridación en cacaos criollos de Mérida-Venezuela mediante speckle dinámico.

Categoría Premio Especial de Ciencia y Tecnología

Mención: Premio Especial a la Innovación del Trabajador o Trabajadora

-Grupo de trabajadores: Sánchez Malba, Jeormig Santos, Oscar López, Dennis Zavala. D. Pdvsa Gas

Aporte: Fabricación de fluxogenerador cinetix v.1.0 para alimentación eléctrica de las casetas de telemetría.

Erik Luna y Cristóbal Briceño . Conductores de Aluminio del Caroní C.A.

Aporte: Fabricación de alambre para soldar en aluminio de aleación 4043 Soldadum).

Mención: Premio Especial a la Mujer de la Ciencia

María Margarita Salazar, UCV

Olga Josefina Pérez, ULA

Eva Pérez, UCV

Nereida Carrión, UCV

Mención: Premio Especial a la Juventud

Grupo: Andrea Aguilar, Gabriel Cruces y Yorgelys Adán.

Aporte: Respirador artificial mecánico para pacientes de edad pediátrica para mejora de la función respiratoria.

Mención: Premio Especial a la Divulgación Científica

Ángel Fariña, Programa En el Azul en plataforma de Youtube.

Gilson Rivas, Revista Científica Anartia.

Mención Honorífica:

Revista El vitral de la ciencia.

Grupo: Miguel Alfonzo, Mirian Carmona, Luis Feo, Guillermo Barreto, Miguel David Alfonzo, Fanny Medina, Noel Briceño, Alicia Cáceres, Estalina Báez, Luisa Rodríguez, Rongny Sotillo, Mikhael Lovera.

Mención: Premio Especial a la Iniciativa para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial

Ganador: Lenin Andrés González Paz.

Aporte: FUNCODE-A, modelo biofísico-computacional desarrollado con Inteligencia Artificial.

Grupo: Carlos Moretti, Valeria Moretti y Valentina Moretti.

Aporte: GestuBot: Un Sistema de Traducción de Lengua de Señas Basado en IA y robótica para facilitar la comunicación.

Aporte: GestuBot: Un Sistema de Traducción de Lengua de Señas Basado en IA y robótica para facilitar la comunicación.

Mención: Premio Especial a la Ciencias y Artes para la Defensa de la Nación

-Ganador: GD. Carlos Iguaro Bastardo. Comando Estratégico Operacional de la FANB. Aportes: Lanzador de granadas de 40mm Rpg 7. «Esequibo 001»

-Grupo: GB. Víctor Parra Hernández, Tcnel. Jonnathan Garcia, MY. José Vázquez, MY. Pedro Machado, Cap. Jonathan Seco, Cap. Víctor Salvatierra, CAP. Yoselyn Michell, PTTE. Cleydee Díaz Ortiz. Aviación Militar Bolivariana.

Aporte: Programa para El overhaul nacional del motor austro engine del sistema de armas DA 40/42.

Grupo: CN Rafael Bermúdez Lugo, CF Alfred Valera, CC Carlos Arroyo, TN Frank Brito, TF Yaniurka Yánez, TC Michelle Noguera, Ing. Dino Di Rosa, Ing. Franklin Martínez, Ing. Yareni Gamboa. Armada Bolivariana.

Aporte: Recuperación de equipo de radio VHF y reingeniería de antena táctica VHF.

Ganadora: TC. Ariannis Núñez López, Universidad Militar Bolivariana de Venezuela.

Aporte: Diseño de un Banco de Prueba Para el Chequeo Funcional de los Sistemas Hidráulicos de la Aero Nave Turbo Comander Ac980.

Aporte: Diseño de un Banco de Prueba Para el Chequeo Funcional de los Sistemas Hidráulicos de la Aero Nave Turbo Comander Ac980.

Grupo: TTE. Dana Machine Rodríguez, TTE. Diangela Barroso Rondón. Universidad Militar Bolivariana de Venezuela.

Aporte: Desarrollo de una Plataforma Automatizada con Arduino para la Calibración del Altímetro para el Sistema Metroliner lii C-26.