Jesús Sevillano realizó espectacular concierto de Navidad en el Teresa Carreño

A sala llena este viernes 21 de noviembre, el maestro Jesús Sevillano le regaló al público presente un concierto sublime denominado “Jesús Sevillano canta en Navidad”, acompañado de la Orquesta Típica Nacional y el coro Vicente Emilio Sojo, en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño (TTC), bajo la dirección musical de Yolanda Aranguren.

Prensa MPPC (Texto: Ulises Briceño / Fotos: Mónica Sánchez)

La actividad se convirtió en un deleite sonoro para los asistentes, quienes con sus aplausos honraron al tenor venezolano quien interpretó varios temas: Aguinaldo margariteño, Casta paloma, La barca de oro, Niña de ojitos rayados, como llora una estrella, Cerecita, Flor de Mayo, entre otras.

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, agradeció al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y a la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida por permitir disfrutar de estos espacios “Llegó el maestro Sevillano, para mostrar la verdadera Venezuela que ama profundamente su identidad cultural, que canta, ríe y mira con esperanza su futuro.” Porque venimos de una larga tradición y vamos por mucho más. Para las futuras generaciones, ¡Qué siga cantando Sevillano! ¡Que siga tocando la Orquesta Típica! ¡Que siga sonando el coro Vicente Emilio Sojo!, ¡Que suene toda nuestra diversidad musical y cultural, expresó!

Por su parte, el tenor Jesús Sevillano recordó al maestro Pedro Antonio Ríos Reyna, “a quien se debe el nombre de esta maravillosa sala. Estoy feliz, estas cosas venezolanas siguen haciendo que nuestra música sea cada vez más oídas en el mundo entero porque pertenecen a Venezuela, que es el mejor país del mundo”, dijo.

Jesús “Chuchito” Sanoja, quien lo acompañó en el piano, manifestó estar profundamente agradecido de estar a su lado en sus 93 años de vida. “Todo lo que existe lo ha cantado él. Hemos tenido una relación de muchísimos años. Esta maravillosa presentación es producto de un filigrama muy delicado con la participación de muchísima gente para que esto salga impecable”.

Daniel Torres, asistente al concierto, destacó que “con el corazón en la mano se le salieron las lágrimas. Jesús me hizo recordar a mi padre, a mi abuelo, con cada una de sus canciones me devolvió al pasado. Sencillamente lo amo.”

Finalmente, se resalta el calor y el amor del pueblo por sus tradiciones, con este concierto cargado de aguinaldos, parrandas y villancicos donde fluyó la energía de la paz y de lo afirmativo venezolano.



