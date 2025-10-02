Gustavo Petro ordena la salida de la delegación diplomática de Israel en Colombia tras ataque a la Flotilla Sumud

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó este miércoles la salida de la delegación diplomática israelí en Colombia, luego de que fuerzas militares de Israel interceptaran la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales cercanas a Gaza y detuvieran a las ciudadanas colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto.

Texto: Actualidad RT

“Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia”, escribió el mandatario en su cuenta de X. Asimismo, comunicó la “denuncia” del tratado de libre comercio suscrito entre Bogotá y Tel Aviv.

El posteo se escribió como respuesta a un comunicado en el que se confirmaba la detención de Bedoya y Barreto, lo que calificó como “un nuevo crimen internacional de [Benjamín] Netanyahu”.