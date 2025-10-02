Flotilla humanitaria fue interceptada por Israel cerca de las aguas territoriales de Gaza

Varios barcos de la flotilla Global Sumud o Flotilla de la Libertad, que viajaban con ayuda humanitaria a Gaza, fueron interceptados ilegalmente y abordados por personal del ejército de ocupación de Israel alrededor de las 20:30 (hora local) en aguas territoriales del enclave palestino, informó la misión.

Texto: Actualidad RT

“Se trata de un ataque ilegal contra humanitarios desarmados en aguas internacionales”, denunciaron los activistas. De acuerdo con el medio Al Jazeera, citando al Comité Internacional para Romper el Cerco de Gaza, cuatro barcos de la flotilla fueron interceptados y, aproximadamente, 70 personas arrestadas.

Desde la flotilla aseveran que, antes de su incursión, las fuerzas israelíes “dañaron intencionalmente las comunicaciones” de las embarcaciones ” en un intento de “bloquear las señales de socorro y detener la transmisión en directo de su abordaje ilegal”. Se está trabajando en este momento en saber la ubicación y el estado de todos sus tripulantes.

Al respecto, desde la delegación colombiana a bordo han confirmado sus integrantes, Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes fueron detenidas durante la incursión. Desde Bogotá han convocado a una movilización en las sedes de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.

La flotilla se niega a entregar la carga a Israel, que asegura que se encargará de su distribución, mientras los activistas insisten en acceder directamente al territorio palestino. “La Global Sumud Flotilla se encuentra a 70 millas náuticas [unos 129 kilómetros] de la costa de Gaza y continuará sin desanimarse”, subrayaron en su más reciente comunicado.

GLOBAL SUMUD FLOTILLA es interceptada por el ejército de ISRAEL | EL PAÍS

El colectivo de activistas de la Flotilla Global Sumud, conformado por más de 40 embarcaciones que transportan a cerca de 500 activistas, incluida la activista sueca Greta Thunberg, cuenta con el apoyo de delegaciones de todo el mundo.