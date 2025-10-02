Venezuela condena “acto de piratería” de Israel contra Flotilla Global Sumud que llevaba ayuda humanitaria a Gaza

La República Bolivariana de Venezuela denuncia y condena en los términos más enérgicos “el cobarde acto de piratería” ejecutado por las fuerzas de ocupación israelíes contra la Flotilla internacional Global Sumud.

Texto: Telesur

De acuerdo a la cancillería “este abordaje militar en aguas internacionales expone, una vez más, la naturaleza criminal del régimen sionista, que ataca una misión civil y pacífica cuyo único propósito era llevar 5.500 toneladas de ayuda humanitaria a un pueblo palestino sometido al hambre y al exterminio”.

Al tiempo de subrayar que el bloqueo a la ayuda humanitaria es una herramienta de guerra deliberada, la cancillería agregó que también es la continuación del genocidio por otros medios, buscando aniquilar por inanición a la población para complementar sus bombardeos indiscriminados.

“Resulta miserable y grotesco que quienes perpetran una limpieza étnica televisada se atrevan a calificar como ‘amenaza a la seguridad’ a barcos cargados de alimentos y esperanza”, subrayó el Gobierno.

Al reconocer que la única y verdadera amenaza para la paz mundial es el sionismo, ideología colonialista y de apartheid que viola sistemáticamente el derecho internacional y la decencia humana, el Ministerio manifestó su “solidaridad inquebrantable está con el heroico pueblo palestino y con los valientes hombres y mujeres que, arriesgando su propia seguridad, mantienen viva la llama de la humanidad frente a la oscuridad nazi-fascista”.

La flotilla afirmó que su estrategia es de resistencia no violenta, evitando cualquier acción que pueda ser utilizada como pretexto por Israel para justificar el uso de la fuerza.

Los organizadores aseguraron que la intención declarada de las autoridades israelíes era impedir su llegada a Gaza, pero seguirían navegando en aguas internacionales reconocidas como tal por la legislación mundial.

Al menos 13 barcos de la Flotilla humanitaria han sido interceptados por el Ejército israelí.