Venezuela condena “acto de piratería” de Israel contra Flotilla Global Sumud que llevaba ayuda humanitaria a Gaza

 • 0 Comentarios

La República Bolivariana de Venezuela denuncia y condena en los términos más enérgicos “el cobarde acto de piratería” ejecutado por las fuerzas de ocupación israelíes contra la Flotilla internacional Global Sumud.

Texto: Telesur

De acuerdo a la cancillería “este abordaje militar en aguas internacionales expone, una vez más, la naturaleza criminal del régimen sionista, que ataca una misión civil y pacífica cuyo único propósito era llevar 5.500 toneladas de ayuda humanitaria a un pueblo palestino sometido al hambre y al exterminio”.

Al tiempo de subrayar que el bloqueo a la ayuda humanitaria es una herramienta de guerra deliberada, la cancillería agregó que también es la continuación del genocidio por otros medios, buscando aniquilar por inanición a la población para complementar sus bombardeos indiscriminados.

“Resulta miserable y grotesco que quienes perpetran una limpieza étnica televisada se atrevan a calificar como ‘amenaza a la seguridad’ a barcos cargados de alimentos y esperanza”, subrayó el Gobierno.

Al reconocer que la única y verdadera amenaza para la paz mundial es el sionismo, ideología colonialista y de apartheid que viola sistemáticamente el derecho internacional y la decencia humana, el Ministerio manifestó su “solidaridad inquebrantable está con el heroico pueblo palestino y con los valientes hombres y mujeres que, arriesgando su propia seguridad, mantienen viva la llama de la humanidad frente a la oscuridad nazi-fascista”.

La flotilla afirmó que su estrategia es de resistencia no violenta, evitando cualquier acción que pueda ser utilizada como pretexto por Israel para justificar el uso de la fuerza.

Los organizadores aseguraron que la intención declarada de las autoridades israelíes era impedir su llegada a Gaza, pero seguirían navegando en aguas internacionales reconocidas como tal por la legislación mundial.

Al menos 13 barcos de la Flotilla humanitaria han sido interceptados por el Ejército israelí.

 

Gustavo Petro ordena la salida de la delegación diplomática de Israel en Colombia tras ataque a la Flotilla Sumud

octubre 1, 2025

Flotilla humanitaria fue interceptada por Israel cerca de las aguas territoriales de Gaza

octubre 1, 2025

Netanyahu habló en la Asamblea General de la ONU entre abandonos de delegados a la sesión y abucheos

septiembre 26, 2025

Barcos de Flotilla Global Sumud, atacados con “múltiples drones” rumbo a Gaza

septiembre 23, 2025

Protestas masivas pro-Palestina en Madrid obligaron a suspender la última etapa de la Vuelta Ciclística a España

septiembre 14, 2025

Global Sumud Flotilla zarpa desde Barcelona para visibilizar la tragedia en Gaza

agosto 31, 2025

Al menos 20 muertos, entre ellos 5 periodistas, en un doble ataque de Israel contra un hospital en Gaza

agosto 25, 2025

Hambruna en Gaza: 28 niños mueren cada día por hambre y bombardeos de Israel

agosto 5, 2025

Genocidio sin pausa: Ya son más de 60 mil los muertos en Gaza

julio 29, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios