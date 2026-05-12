Venezuela proyectará su modelo de formación artística en el Congreso Iberoamericano Artes para la Paz 2026

Venezuela participará del 13 al 15 de mayo en el Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural – Artes para la Paz 2026, que se celebrará en Bogotá, Colombia. En dicho evento, el país reafirmará su presencia como referente regional en políticas públicas de educación artística, inclusión cultural y formación para las artes.

Prensa MPPC (Texto: Franquis Toledo)

La delegación venezolana estará integrada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal; el rector de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), Ignacio Barreto; la rectora de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, Belkis Bigott, y la directora general de Formación e Investigación para las Culturas y las Artes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Yris Villamizar.

El encuentro, que tendrá lugar en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella de Bogotá, reunirá a líderes, académicos, artistas, organismos multilaterales y representantes gubernamentales de Iberoamérica con el propósito de fortalecer la educación artística y cultural como política de Estado y derecho universal.

Durante el congreso, Venezuela participará en el panel “Cultura y Educación: Formar formadores para una agenda regional de educación artística”, espacio en el que expondrá los avances alcanzados por la Revolución Bolivariana en la democratización del acceso a la educación cultural y la formación artística gratuita.

Venezuela: Experiencias en educación y cultura

Entre las experiencias que presentará el país destaca la creación de 54 universidades desde 1999, de las cuales 15 ofrecen programas de licenciatura, especialización, maestría y doctorado.

En este contexto resalta la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), institución que desarrolla programas nacionales de formación en artes plásticas, danza, música, teatro, artes audiovisuales, historia, orfebrería, joyería y educación para las artes. Actualmente, Unearte cuenta con una comunidad estudiantil de 8.339 participantes y, en sus 18 años de trayectoria, ha graduado a 3.860 licenciados en artes y 91 profesionales de postgrado, consolidándose como una de las principales vitrinas académicas para el desarrollo cultural venezolano.

institución que desarrolla programas nacionales de formación en artes plásticas, danza, música, teatro, artes audiovisuales, historia, orfebrería, joyería y educación para las artes. Actualmente, Unearte cuenta con una comunidad estudiantil de 8.339 participantes y, en sus 18 años de trayectoria, ha graduado a 3.860 licenciados en artes y 91 profesionales de postgrado, consolidándose como una de las principales vitrinas académicas para el desarrollo cultural venezolano. Otro de los programas emblemáticos que será presentado es la Misión Cultura, iniciativa impulsada junto a la UNESR, orientada a la acreditación de saberes y la formación comunitaria. De un total de 34.617 cultores aspirantes a la licenciatura en Educación, mención Desarrollo Cultural, este programa registra más de 25.633 egresados, con presencia en los 24 estados y 335 municipios del país.

iniciativa impulsada junto a la UNESR, orientada a la acreditación de saberes y la formación comunitaria. De un total de 34.617 cultores aspirantes a la licenciatura en Educación, mención Desarrollo Cultural, este programa registra más de 25.633 egresados, con presencia en los 24 estados y 335 municipios del país. Las cifras de Misión Cultura reflejan el alcance territorial con 47.390 encuentros comunitarios realizados y 5.650 rutas artísticas escolares desarrolladas en todo el territorio nacional. Además, 16.473 cultores y cultoras se encuentran registrados en procesos de organización cultural comunal.

en todo el territorio nacional. Además, 16.473 cultores y cultoras se encuentran registrados en procesos de organización cultural comunal. La delegación venezolana también mostrará experiencias de formación artística masiva y gratuita como el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, “El Sistema”, fundado en 1975 por el maestro José Antonio Abreu, que actualmente cuenta con 443 núcleos y atiende a más de 1.300.000 niños, niñas y jóvenes en todo el país.

fundado en 1975 por el maestro José Antonio Abreu, que actualmente cuenta con 443 núcleos y atiende a más de 1.300.000 niños, niñas y jóvenes en todo el país. Asimismo, será expuesto el impacto del Movimiento de Teatro César Rengifo, creado en 2013 para impulsar la formación escénica de niños, niñas y jóvenes, iniciativa que ya supera los 31.000 participantes y tiene presencia en más de 19.000 escuelas venezolanas.

creado en 2013 para impulsar la formación escénica de niños, niñas y jóvenes, iniciativa que ya supera los 31.000 participantes y tiene presencia en más de 19.000 escuelas venezolanas. En el debate regional, Venezuela defenderá la necesidad de construir planes de desarrollo cultural desde las realidades locales, reconociendo las particularidades de cada territorio y promoviendo redes de intercambio cultural que articulen lo comunitario con la dimensión iberoamericana.

reconociendo las particularidades de cada territorio y promoviendo redes de intercambio cultural que articulen lo comunitario con la dimensión iberoamericana. También se abordará el potencial de las nuevas tecnologías de información como herramientas para ampliar el acceso a la educación cultural, fortalecer los bienes y servicios culturales, desarrollar corredores de economía naranja y crear bancos regionales de proyectos culturales.

El Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural – Artes para la Paz 2026 prevé dejar como resultados la Declaración de Bogotá, orientada a posicionar la educación artística como derecho; la creación de REDARTES, Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural; y una hoja de ruta regional 2026-2028, con acciones concretas para los países participantes.

El evento es convocado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), con el respaldo de UNESCO, SEGIB y CAF, como parte de una estrategia de cooperación Sur-Sur para fortalecer las políticas públicas de educación artística y cultural en Iberoamérica.