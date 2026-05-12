Venezuela proyectará su modelo de formación artística en el Congreso Iberoamericano Artes para la Paz 2026

Venezuela participará del 13 al 15 de mayo en el Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural – Artes para la Paz 2026, que se celebrará en Bogotá, Colombia. En dicho evento, el país reafirmará su presencia como referente regional en políticas públicas de educación artística, inclusión cultural y formación para las artes.
Prensa MPPC (Texto: Franquis Toledo)
La delegación venezolana estará integrada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal; el rector de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), Ignacio Barreto; la rectora de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, Belkis Bigott, y la directora general de Formación e Investigación para las Culturas y las Artes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Yris Villamizar.
El encuentro, que tendrá lugar en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella de Bogotá, reunirá a líderes, académicos, artistas, organismos multilaterales y representantes gubernamentales de Iberoamérica con el propósito de fortalecer la educación artística y cultural como política de Estado y derecho universal.
Durante el congreso, Venezuela participará en el panel “Cultura y Educación: Formar formadores para una agenda regional de educación artística”, espacio en el que expondrá los avances alcanzados por la Revolución Bolivariana en la democratización del acceso a la educación cultural y la formación artística gratuita.
Venezuela: Experiencias en educación y cultura
Entre las experiencias que presentará el país destaca la creación de 54 universidades desde 1999, de las cuales 15 ofrecen programas de licenciatura, especialización, maestría y doctorado.
- En este contexto resalta la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), institución que desarrolla programas nacionales de formación en artes plásticas, danza, música, teatro, artes audiovisuales, historia, orfebrería, joyería y educación para las artes. Actualmente, Unearte cuenta con una comunidad estudiantil de 8.339 participantes y, en sus 18 años de trayectoria, ha graduado a 3.860 licenciados en artes y 91 profesionales de postgrado, consolidándose como una de las principales vitrinas académicas para el desarrollo cultural venezolano.
- Otro de los programas emblemáticos que será presentado es la Misión Cultura, iniciativa impulsada junto a la UNESR, orientada a la acreditación de saberes y la formación comunitaria. De un total de 34.617 cultores aspirantes a la licenciatura en Educación, mención Desarrollo Cultural, este programa registra más de 25.633 egresados, con presencia en los 24 estados y 335 municipios del país.
- Las cifras de Misión Cultura reflejan el alcance territorial con 47.390 encuentros comunitarios realizados y 5.650 rutas artísticas escolares desarrolladas en todo el territorio nacional. Además, 16.473 cultores y cultoras se encuentran registrados en procesos de organización cultural comunal.
- La delegación venezolana también mostrará experiencias de formación artística masiva y gratuita como el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, “El Sistema”, fundado en 1975 por el maestro José Antonio Abreu, que actualmente cuenta con 443 núcleos y atiende a más de 1.300.000 niños, niñas y jóvenes en todo el país.
- Asimismo, será expuesto el impacto del Movimiento de Teatro César Rengifo, creado en 2013 para impulsar la formación escénica de niños, niñas y jóvenes, iniciativa que ya supera los 31.000 participantes y tiene presencia en más de 19.000 escuelas venezolanas.
- En el debate regional, Venezuela defenderá la necesidad de construir planes de desarrollo cultural desde las realidades locales, reconociendo las particularidades de cada territorio y promoviendo redes de intercambio cultural que articulen lo comunitario con la dimensión iberoamericana.
- También se abordará el potencial de las nuevas tecnologías de información como herramientas para ampliar el acceso a la educación cultural, fortalecer los bienes y servicios culturales, desarrollar corredores de economía naranja y crear bancos regionales de proyectos culturales.
El Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural – Artes para la Paz 2026 prevé dejar como resultados la Declaración de Bogotá, orientada a posicionar la educación artística como derecho; la creación de REDARTES, Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural; y una hoja de ruta regional 2026-2028, con acciones concretas para los países participantes.
El evento es convocado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), con el respaldo de UNESCO, SEGIB y CAF, como parte de una estrategia de cooperación Sur-Sur para fortalecer las políticas públicas de educación artística y cultural en Iberoamérica.