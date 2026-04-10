Venezuela expresa solidaridad y condolencias a Líbano por muertes tras ataques de Israel

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Más de 300 muertos causaron los bombardeos de Israel el miércoles pasado a zonas civiles de Líbano.

El Gobierno de Venezuela expresó este viernes su solidaridad y envió sus condolencias al Gobierno de Líbano por las muertes ocurridas debido a los ataques de Israel en ese país. “Venezuela expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República Libanesa, y extiende sus condolencias ante la pérdida de vidas humanas y las múltiples afectaciones ocasionadas por los recientes ataques perpetrados por Israel”, expresó el Gobierno venezolano en un mensaje publicado en las cuentas de Telegram y X del canciller, Yván Gil.

Texto: Agencias

Agregó que acompaña a la población libanesa, incluyendo a su comunidad en Venezuela, en este momento de “duelo nacional” y reiteró su compromiso con la paz y la petición para el cese de las hostilidades en la región.

Más de 1.900 personas han muerto en el Líbano desde el 2 de marzo, cuando Israel lanzó una campaña de ataques aéreos y la invasión terrestre al sur del país en represalia por lanzamientos de cohetes a su territorio.

El 8 de abril, Israel realizó uno de sus ataques más despiadados, dejando al menos 303 fallecidos y 1.165 heridos.

Este viernes, la Presidencia de Líbano anunció que hubo un primer contacto directo telefónico con Israel, a través de los embajadores de ambos países en Estados Unidos, y dijo que acordaron una reunión para el próximo martes 14 de abril en la sede del Departamento de Estado en Washington.

Estas posibles conversaciones entre Líbano e Israel son ahora paralelas a las negociaciones de paz entre Irán y EE.UU. que se espera que comiencen en Islamabad, la capital pakistaní.

El escenario bélico entre el Líbano e Israel ha sido un punto de conflicto en los acercamientos de paz entre Irán y EE.UU., al considerar Teherán que debía estar incluido en el alto el fuego acordado el pasado martes con Washington, mientras tanto Israel como la Casa Blanca lo consideraron excluido.

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