Pueblos indígenas y el movimiento afrovenezolano convocan a gran movilización el 12 de octubre

 • 0 Comentarios

Este lunes, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció a través de redes sociales la convocatoria a una gran movilización por el Día de la Resistencia Indígena el próximo 12 de octubre, con la participación de representantes de los pueblos indígenas y del movimiento afrovenezolano.

Texto: Prensa MPPC (Claudia Hernández)

La jornada, que iniciará el 11 y concluirá el 12 de octubre, busca reivindicar la lucha histórica de los pueblos originarios y afrodescendientes, además de ratificar la Independencia nacional.

“Estamos preparando un tremendo 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, Día de la Resistencia Afro y Día de la Resistencia de Nuestra América, de nuestra sagrada venezolanidad, hoy demandada, interpelada por la historia con un nuevo episodio de acoso, de agresión imperialista contra Venezuela”, expresó el titular de Cultura en compañía de historiadores y militantes para el esclarecimiento de la verdad histórica, la justicia y la reparación por los 300 años del colonialismo.

En ese sentido, la ministra del Poder Popular para Pueblos Indígenas, Clara Vidal, indicó que la movilización se realizará “en defensa de la paz y la Soberanía de la Patria” como muestra de resistencia.

Asimismo, la diputada de la Asamblea Nacional, Yasneidi Guarnieri, resaltó el carácter multiétnico y pluricultural de Venezuela, invitando a formar parte de las actividades previstas para conmemorar esta fecha en el estado Yaracuy.

La convocatoria se extiende a todo el pueblo venezolano para celebrar la diversidad cultural del país y reafirmar la identidad nacional.

 

Teatro Aquiles Nazoa vibró con la clausura de la celebración del Día Nacional de la Salsa 

octubre 6, 2025

Venezuela logró incluir en documento final de Mondiacult 2025 protección a personas con discapacidad y efectos negativos de las sanciones

octubre 2, 2025

Venezuela plantea ante la Unesco la protección de los derechos culturales en países víctimas de "sanciones"

septiembre 30, 2025

Venezuela y Vietnam afianzan lazos culturales en la Mondiacult 2025

septiembre 29, 2025

Venezuela y Sudáfrica fortalecen cooperación cultural en Mondiacult 2025

septiembre 29, 2025

Gaiteros realizarán la Bajada y Bendición de los Furros este jueves para dar la bienvenida a la Navidad... ¡Asiste!

septiembre 29, 2025

Ministro Ernesto Villegas participó en la XXII Conferencia Iberoamericana de ministras y ministros de Cultura

septiembre 28, 2025

Instalaron Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz de Venezuela

septiembre 27, 2025

Cultores y creadores participaron en jornada de adiestramiento en la Academia Militar

septiembre 25, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios