Pueblos indígenas y el movimiento afrovenezolano convocan a gran movilización el 12 de octubre

Este lunes, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció a través de redes sociales la convocatoria a una gran movilización por el Día de la Resistencia Indígena el próximo 12 de octubre, con la participación de representantes de los pueblos indígenas y del movimiento afrovenezolano.

Texto: Prensa MPPC (Claudia Hernández)

La jornada, que iniciará el 11 y concluirá el 12 de octubre, busca reivindicar la lucha histórica de los pueblos originarios y afrodescendientes, además de ratificar la Independencia nacional.

“Estamos preparando un tremendo 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, Día de la Resistencia Afro y Día de la Resistencia de Nuestra América, de nuestra sagrada venezolanidad, hoy demandada, interpelada por la historia con un nuevo episodio de acoso, de agresión imperialista contra Venezuela”, expresó el titular de Cultura en compañía de historiadores y militantes para el esclarecimiento de la verdad histórica, la justicia y la reparación por los 300 años del colonialismo.

En ese sentido, la ministra del Poder Popular para Pueblos Indígenas, Clara Vidal, indicó que la movilización se realizará “en defensa de la paz y la Soberanía de la Patria” como muestra de resistencia.

Asimismo, la diputada de la Asamblea Nacional, Yasneidi Guarnieri, resaltó el carácter multiétnico y pluricultural de Venezuela, invitando a formar parte de las actividades previstas para conmemorar esta fecha en el estado Yaracuy.

La convocatoria se extiende a todo el pueblo venezolano para celebrar la diversidad cultural del país y reafirmar la identidad nacional.