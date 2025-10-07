Maduro: Venezuela informó a EE. UU. sobre planificadores de ataque a su embajada en Caracas

Foto: Prensa Presidencial

Tras la denuncia que realizara este lunes el Jefe de los Procesos de Diálogo de Venezuela, Jorge Rodríguez, al confirmar un posible ataque a la embajada de los Estados Unidos en la ciudad de Caracas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, añadió que el sistema de información e inteligencia del país ha arrojado reportes importantes y certeros, y que ahora están en la búsqueda y captura de los personajes involucrados en el acto, ya que aún se encuentran en territorio venezolano.

Texto: Prensa Presidencial y Últimas Noticias

Durante el segmento “Zona Digital” de su programa Con Maduro+, junto a la periodista colombiana Patricia Villegas,  el Jefe de Estado develó que las investigaciones y seguimiento de los cuerpos de seguridad del Estado fueron orientados por dos fuentes confiables, una de carácter nacional y otra internacional, en las que coincidió la posibilidad de que un grupo terrorista, extremista, local, colocara una carga explosiva contra la embajada de Estados Unidos en Caracas.

Presidente Maduro sobre atentado contra la embajada de Estados Unidos
“Es una operación típica de ‘falsa bandera’, una operación típica de provocación para después utilizar su poder comunicacional, a través de redes y medios, para culpar al Gobierno Bolivariano y comenzar una escalada de enfrentamiento, donde nadie va a preguntar cómo lo hizo, quién lo hizo, dónde. Nadie va a escuchar a nadie, sino que se va a escuchar el repiqueteo de las ametralladoras y de los misiles. Así que era una acción de provocación”, explicó con especial énfasis el Presidente de Venezuela.

El presidente informó que en la tarde de hoy, Jorge Rodríguez dio a conocer a funcionarios de EE. UU. dónde están los responsables de la planificación de esta acción terrorista, que sería perpetrada por sectores de la extrema derecha venezolana.

Informó que el gobierno nacional está “tras la búsqueda y captura de los implicados que están en territorio venezolano”, y que las acciones fueron planificadas por una persona ya identificada, pero no se adelantó a revelar su nombre debido a que las investigaciones están en curso. “Fue avalado y pedido por una persona que ya se sabrá quién es”, adelantó.

Reflexionó que, ante un hecho como este, bajo la amenaza estadounidense en nuestras costas, hay que hacerse “la pregunta clásica que se debe hacer todo investigador es ¿a quién beneficia este crimen?”

Indicó que la reacción de las personas que se comunicaron con Jorge Rodríguez fue positiva y se tomaron todas las medidas del caso. Por su parte, el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, envió una comisión de la Policía Diplomática venezolana a reforzar y a coordinar, con el personal de seguridad que tiene la embajada de Estados Unidos, quienes tienen bajo su responsabilidad un complejo de amplias edificaciones.

El Mandatario nacional recordó que Venezuela es respetuosa del Acuerdo de Ginebra, como manda el derecho internacional; aunque lo mismo no haya ocurrido con las embajadas de Venezuela en Washington.

“La embajada de Estados Unidos en Venezuela es territorio de los Estados Unidos, no así lo que es nuestras embajadas en Washington, como todo el mundo sabe, que fueron asaltadas, secuestradas y están ocupadas ilegalmente. Ahora se confirmó, y apenas yo, personalmente, pude verificar que en la línea de desarrollo había una amenaza creíble y muy destructiva por el grupo terrorista que se estaba encargando de este tipo de cosas. Yo le ordené al compañero Jorge Rodríguez que se comunicara por todas las vías con el Gobierno de los Estados Unidos”, explicó el presidente Maduro a la presidenta de Telesur durante la entrevista.

