Embajador de Palestina en Venezuela: Israel ataca porque no hay castigo

El embajador de Palestina en Venezuela, Fadi Alzaben, aseguró que el régimen de Israel ataca a Gaza y a otros países porque no hay castigo y porque se siente apoyado por el imperio estadounidense.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: AVN

“Hemos visto que Israel en los últimos dos años atacó a la Franja de Gaza, al Líbano, a Siria, a Irán y a Qatar últimamente ¿Hasta cuándo agredir de manera cotidiana? ¿saben ustedes por qué? porque no hay castigo, porque Israel goza de una cultura de impunidad, todo esto gracias al apoyo ciego de los EEUU, al apoyo al sionismo”, indicó en su intervención durante la movilización en apoyo a Palestina y la paz, transmitido en vivo por VTV.

Caracas marcha por Palestina este 7 de octubre de 2025

Alzaben resaltó que esos mismos imperios que hoy asesinan a niños, niñas y familias enteras en Palestina son los mismos que hoy pretenden intervenir en Venezuela.

“Venezuela es la esperanza, un faro de paz (…) tenemos que estar pendientes porque el hegemón quiere replicar lo que está pasando en Gaza en otros países del mundo (…) el imperialismo quiere vender la paz”, sostuvo.

Marchas a favor de Palestina en varias ciudades de Venezuela: Caracas, Mérida, Trujillo y Tucupita

El embajador de Palestina aprovechó su intervención para agradecer al presidente Nicolás Maduro por el apoyo de Venezuela y por alzar su voz en rechazo al genocidio perpetrado por Israel en la Franja de Gaza. “Han pasado dos años desde que empezó el genocidio de Israel, han asesinado más de 80 mil niños, niñas y familias y el mundo guarda silencio. Quien guarda silencio es cómplice de la matanza”, enfatizó.

Palestinos obligados a salir de sus tierras

En su intervención, la representante de la Plataforma de Solidaridad con la Causa Palestina, Hindú Anderi, resaltó que con la llegada de los imperios los palestinos han sido obligados a desplazarse.

«Los palestinos nunca se movieron de su tierra (…) los palestinos siempre estuvieron ahí, salvo cuando fueron obligados a salir por los terroristas, salvo cuando llego el régimen de Israel y el régimen de EEUU», recalcó.

El enemigo que pone barcos en el Caribe es el mismo de Palestina

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de las Comunas, Jorge Arreaza, aseguró que el enemigo que «hoy pone barcos en el Caribe es el mismo enemigo de Palestina», refiriéndose a EEUU e Israel. En ese sentido, explicó que «no sabemos cuantos niños o niñas han asesinado en dos años, las cifras oficiales hablan de 62.000 o 63.000, pero sabemos que debajo de las ruinas hay muchos más, hay quienes estiman 200.000, hasta 300.000».

De igual manera, alertó que lo que está sucediendo en Palestina puede ocurrir en cualquier otro país, por lo que exhortó a los países del mundo a rechazar el genocidio en la Franja de Gaza.

Netanyahu asesino de niños

El jefe de gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, también se pronunció en defensa del pueblo de Palestina y resaltó que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es un asesino de niños y no representa la tierra prometida en la Biblia. “Los cristianos no son asesinos de niños, asesino de niños es Netanyahu”, expresó Fernández al referirse a quienes señalan que Israel es la tierra prometida y que se trata de un conflicto religioso.

Asimismo, recordó que fue el comandante Hugo Chávez quien dio el primer paso para reconocer a Palestina como un Estado soberano y aseveró que «Chávez sigue peleando por Palestina en las calles de Caracas».