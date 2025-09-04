Diosdado Cabello: EEUU violó leyes y protocolos al ejecutar personas tras atacar una lancha en altamar

La administración del Gobierno de Estados Unidos, liderado por su presidente Donald Trump, violó leyes y protocolos y realizó ejecuciones extrajudiciales durante el hundimiento de una lancha en aguas internacionales que, según ellos, dejó un saldo 11 muertos. Así lo afirmó el ministro de relaciones interiores de Venezuela, Diosdado Cabello, este miércoles en su programa “Con El Mazo Dando”, en un análisis realizado sobre el caso.

Texto: Con El Mazo Dando

Trump informó, en declaraciones para los medios de comunicación, que “literalmente derribaron una embarcación que transportaba una gran cantidad droga”, la cual navegaba por el mar Caribe y que supuestamente salió de Venezuela teniendo con rumbo a Estados Unidos.

Dicha acción es una clara violación al derecho internacional y un principio fundamental al derecho a la vida, al no capturar, detener y juzgar a los ciudadanos que iban en la lancha.

Diosdado Cabello: EEUU violó leyes y el derecho internacional en el caso de la lancha bombardeada

Se planteó Cabello: “Hagamos un ejercicio: Supongamos que era droga (lo que transportaba la lancha), que iban 11 personas y que les dispararon. ¿Ellos tienen derecho a asesinar a una persona? Sus propias leyes se lo prohíben. ¿Y el derecho a la defensa? Lo que ellos (Estados Unidos) están diciendo es una prueba en contra de ellos. Ellos asesinaron a un grupo de personas, ellos dicen que son 11″.

Estos son algunos de los argumentos esgrimidos por Cabello en su análisis:

Cabe destacar que la Casa Blanca no explicó cómo fue que las Fuerzas Navales norteamericanas determinaron que la embarcación procedía de territorio venezolano, cómo determinaron que estaba cargada de droga ni qué procedimiento se empleó para identificar el “cartel” a cargo del traslado, ni las nacionalidades de los que iban a bordo de la lancha.

También es una clara falta a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982) ya que el Gobierno de Estados Unidos no tiene derecho a hundir una embarcación civil en altamar. Solo se permite intervenir en casos de piratería, trata de esclavos o barcos sin bandera, explicó Cabello.

Además, la acción violó la Convención de Viena de 1988 en la lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, en la se cual establece que a las autoridades les correspondía emprender una cooperación internacional, abordaje y arresto, "no la masacre. Washington desconoció de plano esos protocolos".

Asimismo, el artículo 51 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reseña que el uso de la fuerza solo se justifica en defensa propia. Mientras que, aferrados al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se violó el derecho a la vida y a un juicio justo. Ninguna sospecha de narcotráfico autoriza aplicar la pena de muerte en el mar.

La ejecución de los ciudadanos que iban en la lancha, viola el propio marco legal de Estados Unidos, en particular la Maritime Drug Law Enforcement Act ( Ley de Aplicación contra el Tráfico de Drogas Marítimas ), que exige detener y presentar ante tribunales a los presuntos narcotraficantes.

Por otro lado, la propia Constitución de Estados Unidos, en su 5ª Enmienda, consagra el debido proceso. Mientras que la War Powers Resolution (Resolución sobre los poderes de guerra) delata que no hubo autorización por parte del Congreso, que es quien autoriza el "uso de la fuerza armada" fuera de Estados Unidos.

En 2018, la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar contra Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas para ese entonces, por ejecuciones extrajudiciales en su llamada "guerra contra las drogas".

