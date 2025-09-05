Conoce la programación de La Casona Aquiles Nazoa para el 6 y 7 de septiembre 🗓

Este 6 y 7 de septiembre, la Casona Cultural Aquiles Nazoa se prepara para un fin de semana lleno de arte, música y teatro, con una programación variada diseñada para el disfrute de toda la familia.

Texto: Dayana Martínez

El sábado 6 de septiembre la jornada comienza a las 11:00 a.m. con la presentación teatral “Los animales y sus defectos de Aquiles Nazoa”. El Grupo Taller de Teatro de la Casona Cultural, bajo la dirección de Milagros Martínez, dará vida a los poemas del legendario escritor.

A las 11:30 a.m., la banda Los Rockelinos tomará el escenario para ofrecer un viaje nostálgico con “Lo mejor de los 70, 80 y 90 clásicos del pop, rock y balada”, garantizando un ambiente acogedor y lleno de melodías.

El domingo 7 de septiembre a las 10:30 a.m., la Agrupación Teatral Arte Sano y Circo Miranda presentará “El gran zumbido de Nazoa”. Esta obra, que representa el humor, la crítica social y la ternura de lo cotidiano, está pensada para cautivar a grandes y chicos.

La Casona Cultural Aquiles Nazoa se consolida como un espacio donde el arte se vive, se siente y se comparte. Es un refugio para la creatividad y un punto de encuentro para la comunidad, que promueve la paz a través de la cultura.

Del sábado 6 al domingo 7 de septiembre de 2025
Publicado por Luigino Bracci

