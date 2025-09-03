Video sobre supuesta embarcación con drogas hundida por buques estadounidenses levanta controversias

Este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, afirmaron que las fuerzas militares estadounidenses realizaron un “ataque letal” contra una embarcación que, según ellos, transportaba drogas desde Venezuela en aguas del Caribe.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

El ataque se produce en el marco del despliegue de unas 8 embarcaciones de guerra estadounidenses en el mar Caribe, que Washington alega que son para el combate del narcotráfico, al mismo tiempo que acusa al gobierno del Presidente Nicolás Maduro, sin presentar prueba alguna, de estar implicado en tráfico de drogas y ha incrementado la recompensa por información que lleve a su captura, violando leyes y convenios internacionales.

“Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua (TDA), identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, escribió Trump en sus redes sociales. “La TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro”, afirmó el mandatario estadounidense.

Trump afirmó que “el ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido. Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO! ¡Gracias por su atención!”.

Tanto Trump como Rubio acompañaron sus publicaciones con el siguiente video:

En el video fueron difuminados datos como la ubicación, la fecha y hora de la grabación, y otros detalles.

Por su parte, el secretario Rubio reiteró lo dicho por Trump en su cuenta de X: “Hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada”.

Contradicciones

El video generó numerosas reacciones en redes sociales, entre ellas las de incredulidad e indignación.

Algunas personas, como la periodista Helena Villar, corresponsal de RT en Estados Unidos, se preguntaban cómo en una lancha tan pequeña podían caber once personas y una gran cantidad de drogas. “Si de verdad mataron a 11 personas en el ataque a ese bote, ahí había menos droga que en una fiesta de hermandades de un campus estadounidense. Simplemente no cabe”, opinó la periodista.

Otras personas destacaron posibles violaciones a las leyes internacionales, a los derechos humanos y al debido proceso, al no ser abordada y detenida la embarcación y arrestados sus ocupantes. “¿Cómo sabían que la embarcación llevaba drogas antes de atacarla? Los carteles no colocan grandes emblemas en sus cargamentos”, señaló el portal Venezuelanalisys, que también destacó: “El Presidente estadounidense no tiene la facultad de ordenar asesinatos en territorio extranjero ni en aguas internacionales. Por supuesto, el delirio imperialista es una droga poderosa”.

Algunas personas razonaban que una lancha que transporta cargamentos de drogas normalmente no lleva tantas personas y que podría tratarse de otro tipo de actividad (migrantes ilegales, trata de personas, etc.). Por ello, razonan que la forma como fue atacada la lancha pudo provocar la muerte de personas inocentes.

Rubio fue interrogado por periodistas en torno al lugar donde fue hundida la embarcación, su tamaño y otros detalles, a lo que respondió que el Pentágono daría más detalles en las próximas horas. Pero sí afirmó que la embarcación iba “probablemente rumbo a Trinidad” (ver transcripción aquí), lo que refuerza las dudas, dadas las rutas de migrantes ilegales que hay entre dicha isla y Venezuela.

Otras personas afirman que en el video no se ven más de 4 o 5 personas, y no once, como afirmó Trump. Otro detalle interesante es que Trump acusó a los presuntos narcotraficantes de ser del “Tren de Aragua”, cuando en las últimas semanas había dejado de mencionar a esa organización, prefiriendo mencionar más bien al “Cartel de los Soles”.

Probablemente se usó IA

Pero, por otro lado, el ministro de Comunicación de Venezuela y vicepresidente sectorial de comunicación y cultura, Freddy Ñáñez, afirmó que hay una alta probabilidad de que el video haya sido generado por inteligencia artificial (IA). “Parece que Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente: luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le entrega como ‘prueba’ un video con IA”, expresó Ñáñez.

El ministro explicó que, según el modelo de lenguaje Gemini, propiedad de Google, el video presenta indicios de haber sido creado artificialmente. Ñáñez condenó enérgicamente el uso de este tipo de recursos para justificar narrativas bélicas: “Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump”.

El ministro señaló que Gemini le dio la siguiente información: