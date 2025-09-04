Reunión entre Indonesia y Venezuela acuerda fortalecer la cooperación cultural y la protección del patrimonio cultural

Una reunión entre el Ministerio de Cultura de la República de Indonesia y el Ministerio de Cultura de la República Bolivariana de Venezuela tuvo lugar durante el evento Cultura, Patrimonio, Arte, Narrativa, Diplomacia e Innovación (CHANDI) 2025 en Bali. El encuentro reunió a los viceministros de Cultura de Indonesia, Giring Ganesha Djumaryo, y de Venezuela, Sergio Leonardo Arria Bohórquez.

Texto: Prensa MPPC (Franquis Toledo) / Fotos: Cortesía

Durante la reunión, ambas partes destacaron la importancia de la colaboración cultural transnacional. El viceministro Giring declaró que Indonesia está abierta a cooperar con cualquier país para el fomento de la cultura, de conformidad con el mandato del artículo 32, párrafo (1) de la Constitución de 1945: «El Estado promueve la cultura nacional de Indonesia en el contexto de la civilización mundial garantizando la libertad de la comunidad para preservar y desarrollar sus valores culturales».

Mientras tanto, Sergio Arria Bohórquez destacó las similitudes culturales y geográficas entre ambos países, incluyendo el uso de la yuca como alimento local. En este sentido, el Ministerio de Cultura de Indonesia envió una comunicación oficial a la Cancillería venezolana solicitando apoyo para su adhesión al expediente multinacional del casabe ante la UNESCO, la cual Venezuela mira con beneplácito.

La reunión también abordó la Declaración CHANDI 2025, en particular la cooperación para combatir el comercio ilegal de bienes del patrimonio cultural. Por lo que, Indonesia expresó su apoyo a los principios de protección de los bienes del patrimonio cultural. Además de las cuestiones relacionadas con el patrimonio cultural y la diplomacia, ambos países también abordaron la posible colaboración en las artes escénicas, el cine, la música y las industrias creativas.

Indonesia y Venezuela promueven su interés y cooperación en el campo de la producción cinematográfica y audiovisual como una gran oportunidad de colaboración, especialmente en el desarrollo de guiones y el intercambio musical intercultural.

Indonesia destacó que la música tradicional de la región oriental de Nusantara posee ritmos cercanos a la música latina, lo que facilita la colaboración entre ambos países. Se espera que esta colaboración no solo enriquezca el patrimonio artístico de ambos países, sino que también abra un mayor acceso al mercado para las obras creativas indonesias en América Latina.

“Indonesia cree que el crecimiento económico y la cultura van de la mano. Por lo tanto, fomentamos la colaboración con diversos países, incluida Venezuela, para que la cultura pueda contribuir realmente a la civilización mundial”, declaró el viceministro Giring.

Se espera que esta reunión fortalezca la diplomacia cultural y amplíe la red de cooperación internacional de Indonesia con Venezuela en el sector cultural.