Presidente Maduro invitó al Festival Nacional de Teatro del 28 al 31 de agosto

Con más de 400 proyectos escénicos presentados, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, junto al Presidente Nicolás Maduro Moros, invitaron al pueblo venezolano a la primera fase del Festival Nacional de Teatro en todo el territorio nacional, que se realizará desde el 28 hasta el 31 de agosto.

Texto y fotos: Prensa Presidencial y MPPC

El anuncio fue realizado en el segmento de Cultura del programa “Con Maduro Más” de este lunes. El mismo fue organizado tras las aspiraciones de la gente del teatro en tener su propio festival de teatro venezolano. Se realizará en homenaje a Asdrúbal Meléndez.

Maduro sobre el Festival Nacional de Teatro que se realizará del 28 al 31 de agosto

Señaló Villegas que se presentaron más de 400 proyectos escénicos, de los cuales fueron escogidas 155 obras. Entre el 28 y el 31 de este mes se podrá ver en escena, en todos los estados del país, este festival de teatro en una primera fase. La obra inaugural será “Ni enemigos ni extranjeros”, el 28 de agosto en la Unearte.

La segunda fase tendrá lugar en noviembre cuando lo mejor de lo presentado en todos los estados vendrá a Caracas. Sobre la selección, el ministro Villegas destacó que fue “un proceso de selección sin exclusión”.

“Hemos incluido un eje comunitario en la organización del festival”, indicó el ministro. “Vamos a estar en todos los ejes comunales a partir del 28 de agosto. Ese sí no se va a detener, sino que va a continuar con un eje formativo, para que vayamos sembrando la semilla de la inquietud del teatro en estos espacios populares, y va a confluir en noviembre con la selección de obras teatrales” que hará el teatro profesional.

El Presidente Nicolás Maduro dijo que “hay un crecimiento de la diversidad de la actividad teatral en el país. Creo que, de este Festival Nacional más el Festival Internacional, va surgiendo un nuevo movimiento teatral”.

“El teatro es la esencia del alma de un país. Venezuela tiene un movimiento teatral poderoso, que se ha revitalizado de manera extraordinaria en los últimos años”, expresó el mandatario, quien resaltó que el teatro constituye una de las expresiones más completas de la creación artística.

Destacó la obra de César Rengifo como referencia fundamental de la dramaturgia nacional, y llamó a la población a acercarse al teatro: “Si usted nunca ha estado vinculado al teatro, no sabe lo que se ha perdido en la vida. El teatro es hermosura, es entrar en una dimensión profunda de la vida humana”.

“Hay un crecimiento de la actividad teatral que conlleva a un nuevo movimiento teatral”, enfatizó.

Haciendo énfasis en que el Festival Nacional de Teatro debe apuntar a articular lo mejor de ese nuevo movimiento, el Mandatario nacional cree que en este espacio cultural está la fortaleza de la batalla que Venezuela está ganando por un nuevo mundo, por la paz, por la vida, por un mundo de gente pensante, de gente actuante, de gente humana para que sea humana la humanidad.

Tras la narración de anécdotas asociadas a su juventud y la cultura teatral, el jefe de Estado venezolano indicó que el Festival Nacional de Teatro va a estar en todos los circuitos comunales para ir sembrando las semillas de la inquietud del teatro en estos espacios populares.

“Es una apuesta a nuestra cultura, a una formación humanista y a que sea humana la humanidad. Así que no se pierdan, no se pierdan el poderoso movimiento de teatro, que va a presentar obras del jueves 28 al domingo 31 (de agosto) en los 24 estados del país, más en la capital, Caracas. La fiesta del teatro y para traer buenos recuerdos, en la poesía y el canto de Alí”, refirió el Presidente Maduro para procurar máxima participación.

Para el director de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), Carlos Arroyo, el Festival de Teatro Venezolano 2025 se perfila como un espacio de gran alcance que permitirá mostrar la riqueza, diversidad y fortaleza del movimiento escénico del país. “Este festival va a dar un diagnóstico y una fortaleza de todo el teatro venezolano: de su dramaturgia, de sus orientaciones políticas, de sus espacios escénicos, de sus hombres y mujeres en el teatro. Será una respuesta contundente que, además, situará al teatro progresista venezolano con solvencia y potencia en cualquier escenario internacional”, señaló Arroyo.