Al menos 20 muertos, entre ellos 5 periodistas, en un doble ataque de Israel contra un hospital en Gaza

Al menos 20 personas, entre ellas cinco periodistas que trabajaban para medios internacionales, murieron este lunes en un ataque israelí contra el hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, según informó el Ministerio de Salud del territorio. Cuatro de los periodistas trabajaban para las agencias Reuters, AP, Al Jazeera y Middle East Eye, confirmaron los medios.

Texto: El País, BBC y Agencias

Varias personas murieron en un ataque inicial y otras perdieron la vida en un segundo ataque que ocurrió mientras los rescatistas acudían al lugar, informó la Defensa Civil gazatí.

Diferentes medios denunciaron que lo ocurrido, conocido en inglés como double-tap strike o “doble impacto”, es un crimen de guerra. Primero, un dron kamikaze impactó en la terraza de uno de los edificios del complejo hospitalario, causando la muerte de dos periodistas, según informes preliminares. Minutos después, mientras equipos de rescate y otros periodistas acudían al lugar, Israel lanzó un misil que los alcanzó directamente. Todo ocurrió mientras el canal catarí Al Jazeera transmitía en vivo, informando sobre las consecuencias del primer ataque.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron el ataque a través de un comunicado. “El Jefe del Estado Mayor ordenó realizar una investigación inicial lo antes posible”, dice el texto, y añade que las FDI “lamentan cualquier daño a personas no implicadas y no atacan a periodistas como tales”. Afirman que “las FDI actúan para mitigar el daño a las personas no implicadas en la medida de lo posible, manteniendo al mismo tiempo la seguridad de sus tropas”.

El director de la Organización Mundial de la Salud condenó el ataque en el que dijo que murieron varios trabajadores sanitarios. Tedros Adhanom Ghebreyesus informó que la zona afectada alberga el servicio de urgencias del hospital, la sala de hospitalización y la unidad quirúrgica, además de la escalera de emergencia, que también resultó dañada.

En una publicación en X, agregó que entre los heridos hay “pacientes en estado crítico que ya recibían atención médica”. “Mientras la población de Gaza sufre hambre, su ya limitado acceso a la atención médica se ve aún más afectado por los repetidos ataques”, declaró Ghebreyesus. “Detengan los ataques a la atención médica. Alto el fuego ya”, declaró el director de la OMS.

Quiénes eran los reporteros

La agencia de noticias Reuters informó que su camarógrafo Husam al Masri se encuentra entre los fallecidos. Estaba transmitiendo una señal de televisión en directo desde la azotea, cuando ésta se apagó en el instante del ataque inicial.

Hatem Khaled, otro profesional que también trabajaba como fotógrafo para Reuters, resultó herido en el segundo ataque, según testigos. La agencia declaró estar devastada y “buscando urgentemente más información”.

La agencia de noticias AP informó que Mariam Dagga, periodista independiente que trabajaba para la organización, también falleció. La agencia declaró estar “conmocionada y entristecida” por la muerte de la joven de 33 años.

Entre los otros fallecidos se encuentran Mohammad Salama, de Al Jazeera; Ahmed Abu Aziz, periodista independiente de Middle East Eye; y el fotógrafo Moaz Abu Taha.

El ataque del lunes se produce dos semanas después de que seis periodistas, incluidos cuatro de la cadena Al Jazeera, murieran en un ataque israelí selectivo cerca del hospital al Shifa en Ciudad de Gaza. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), un organismo que promueve la libertad de prensa, la guerra en Gaza ha sido el conflicto más mortífero para los periodistas jamás documentado.

Crimen de guerra

Los ataques de doble impacto incumplen varias de las reglas que rigen el derecho internacional humanitario. En concreto, los Convenios de Ginebra ―tratados internacionales que protegen a los civiles en un conflicto― y el Estatuto de Roma ―que tipifica los crímenes de guerra― prohíben los ataques contra personas protegidas, como son los socorristas, los médicos y los periodistas.

“Los Convenios de Ginebra son creados para proteger a heridos y enfermos en un contexto bélico”, explica Christian Arias, experto en Defensa Nacional y docente de la Universidad de Buenos Aires, según reseña El País de España. Estas normas exigen de las partes de un conflicto la diferenciación entre la población civil y los combatientes ―principio de distinción―, así como adelantar ataques que puedan causar daños excesivos a los civiles en relación con las ventajas militares que puedan obtener ―principio de proporcionalidad―. Atacar deliberadamente a la población civil en el marco de un conflicto podría constituir, a la luz del artículo 8 del Estatuto de Roma, un crimen de guerra.

“El ataque al hospital Nasser es una violación de los Convenios de Ginebra porque son creados para que los civiles puedan ser excluidos de cualquier tipo de ataque o confrontación“, insiste, “con la agravante de que no obstante ya se había atacado al hospital, las personas que estaban haciendo las tareas de rescate fueron agredidas”. Apenas en febrero de este año, el ejército israelí había cercado el hospital Nasser, tras lo cual ordenó su evacuación e irrumpió en sus instalaciones, también protegidas por el derecho internacional humanitario.