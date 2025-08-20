Artistas y cultores reafirmaron su defensa a Nicolás Maduro y a la identidad nacional (+Fotos)

Este martes, numerosos trabajadores de la cultura, artistas y cultores se dieron cita en la plaza de la Juventud y la Galería de Arte Nacional, en Bellas Artes, Caracas, reafirmando su compromiso con la identidad nacional y la defensa de la soberanía de Venezuela ante la reciente arremetida del gobierno estadounidense.

Fotos: Roiner Ross / Texto: Alba Ciudad (LBR)

“Tejimos unidad junto al presidente Nicolás Maduro Moros, frente a quienes intentan silenciar la riqueza cultural de los pueblos”, señala una publicación del Ministerio de la Cultura en Instagram.

En la actividad, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, señaló: “Las amenazas y agresiones al Presidente Nicolás Maduro y a la venezolanidad forman parte de una misma escalada, contra Venezuela toda, contra su cultura, contra su identidad, contra la existencia misma de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso, la vanguardia sensible de la venezolanidad: sus artistas, sus cultores, sus creadores, sus trabajadores culturales han salido a la calle para ratificar su compromiso con el rumbo de la Patria venezolana, con la revolución bolivariana, con el Presidente Nicolás Maduro Moros y con el legado y el proyecto del Comandante Hugo Chávez”.

La viceministra Mary Pemjean señaló: “Estamos alegres por estar aquí los cultores, las cultoras, los creadores, los artistas, todos juntos en defensa de nuestro Presidente Nicolás Maduro, en defensa de nuestra cultura y nuestra diversidad cultural. En defensa de lo afirmativo venezolano, en defensa de lo que somos realmente. Si no fuera por nuestro Presidente, por las políticas que él nos da y por el trabajo constante que él hace todos los días junto con todo su equipo de gobierno, nosotros no podríamos tener la Gran Misión Viva Venezuela; no seríamos un pueblo que está visibilizado hoy más que nunca y que tenemos la posibilidad de que la gente nos vea, nos reconozca y entiendan que Venezuela es un país poderosos en su cultura y en su diversidad”.

“La fuerza viva de Chávez y la fuerza viva del chavismo ratifica que tenemos Patria. Que la independencia es el bien más preciado que hemos conquistado. No nos lo regalaron. Los gestó este pueblo, segundo a segundo, transitando caminos difíciles, hace 200 años como hoy”, indicó la viceministra Karen Millán en declaraciones.