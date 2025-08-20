Concierto “Canto de Lealtad” se realizará este sábado en la Plaza Bolívar de Caracas 🗓

En respaldo al Presidente Nicolás Maduro, y en rechazo a las agresiones de EEUU en su contra, se llevará a cabo en la Plaza Bolívar de Caracas el concierto “Canto de Lealtad: Los Leales sin precio”. La actividad se realizará este sábado 23 de agosto, a las 4:00 p.m.

Texto: Nota de prensa

Se tiene prevista la participación de los artistas: Los Guaraguaos, Daisy Gutiérrez, Oriana Cantora, Dúo Sueños Repetidos, Lloviznando Cantos con Vilma Garcés, Wilson Barba y José Luis Bermúdez.

Además, dirán presente: Gerardo Valentín, el Grupo Ahora es Ahora con Jesús Paicosa; el Grupo Experimental Nuestra América; José Garcés, Semillero Alí Primera y Dame Pa’ Matala, entre otros intérpretes que llenarán de música este espacio capitalino.

Recientemente, EEUU acusó sin pruebas al mandatario venezolano de pertenecer a una organización criminal y liderar las mafias del narcotráfico para así justificar sus acciones injerencistas contra el país, y aumentó la recompensa por su detención a 50 millones de dólares, lo que generó una ola de rechazo e indignación entre gran parte de la población venezolana.