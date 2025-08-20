Concierto “Canto de Lealtad” se realizará este sábado en la Plaza Bolívar de Caracas 🗓

 • 0 Comentarios

En respaldo al Presidente Nicolás Maduro, y en rechazo a las agresiones de EEUU en su contra, se llevará a cabo en la Plaza Bolívar de Caracas el concierto “Canto de Lealtad: Los Leales sin precio”. La actividad se realizará este sábado 23 de agosto, a las 4:00 p.m.

Texto: Nota de prensa

Se tiene prevista la participación de los artistas: Los Guaraguaos, Daisy Gutiérrez, Oriana Cantora, Dúo Sueños Repetidos, Lloviznando Cantos con Vilma Garcés, Wilson Barba y José Luis Bermúdez.

Además, dirán presente: Gerardo Valentín, el Grupo Ahora es Ahora con Jesús Paicosa; el Grupo Experimental Nuestra América; José Garcés, Semillero Alí Primera y Dame Pa’ Matala, entre otros intérpretes que llenarán de música este espacio capitalino.

Recientemente, EEUU acusó sin pruebas al mandatario venezolano de pertenecer a una organización criminal y liderar las mafias del narcotráfico para así justificar sus acciones injerencistas contra el país, y aumentó la recompensa por su detención a 50 millones de dólares, lo que generó una ola de rechazo e indignación entre gran parte de la población venezolana.

El sábado 23 de agosto de 2025
Agenda Cultural Noticias

ALBA-TCP rechaza despliegue militar de EE.UU. y respalda al Presidente Maduro

agosto 20, 2025

Artistas y cultores reafirmaron su defensa a Nicolás Maduro y a la identidad nacional (+Fotos)

agosto 20, 2025

Gran Misión Viva Venezuela rechaza amenazas injerencistas del gobierno de EEUU contra el Presidente Maduro

agosto 17, 2025

43 centros CLACSO venezolanos rechazan nueva escalada del gobierno estadounidense contra Venezuela

agosto 17, 2025

Red de Intelectuales se solidariza con el Presidente Maduro ante amenazas de la fiscal de Estados Unidos

agosto 13, 2025

El Bulevar Panteón se engalana con hermosos murales de Felipe García

agosto 1, 2025

Venezuela responsabiliza a John McNamara por secuestro de 33 niños en EE.UU.

julio 29, 2025

Maduro: La Revolución Bolivariana ganó en 23 capitales del país

julio 28, 2025

Cifra de niños venezolanos secuestrados por EE.UU. sube a 32

julio 26, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios