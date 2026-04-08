254 personas asesinadas por Israel tras ataques masivos en el Líbano este miércoles

Autoridades informaron este miércoles que la cifra de ciudadanos asesinados por el gobierno de Israel en el Líbano ascendió a 254 tras los ataques masivos perpetrados en zonas residenciales y densamente pobladas, en flagrante incumplimiento del derecho internacional y en un nuevo quebrantamiento del cese el fuego acordado en noviembre de 2024. Además, hay 1.165 personas heridas.

Texto: Telesur

La Defensa Civil libanesa ha precisado que Beirut concentra el mayor número de víctimas, con 92 muertos y 742 heridos, mientras que en los suburbios de la capital se han contabilizado 61 muertos y 200 heridos. Los ataques contra decenas de lugares en todo el Líbano fueron ejecutados por cazas israelíes en un lapso de apenas diez minutos, menos de doce horas después del anuncio de un alto el fuego en Irán.

El organismo puntualizó que «equipos especializados continúan las operaciones de búsqueda y rescate, así como la remoción de escombros en varios lugares, lo que sugiere que el número de víctimas mortales podría aumentar a medida que continúen las operaciones».

Asimismo, las autoridades libanesas hicieron un llamado a la población civil con solicitudes de voluntarios para el apoyo a las labores de búsqueda y rescate. “Primero oímos un misil y luego la explosión del ataque, pero no esperábamos que hubiese sido aquí. Esta calle está muy poblada y tiene mucho tráfico con la gente que vuelve de su trabajo”, señaló un vecino del barrio capitalino de Mazraa.

El primer ministro Nawaf Salam, reiteró su rechazo a cualquier presencia israelí en su territorio, incluyendo la creación de zonas de amortiguación en el sur del país, calificando la invasión israelí de “totalmente inaceptable”.

Israel perpetró el masivo golpe de bombardeos horas después del anuncio de un alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.