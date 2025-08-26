Homenajean a Luis Alberto Lamata a través de un ciclo de cine en Caracas (+Programación) 🗓

 • 0 Comentarios

Desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de agosto, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), la Fundación Cinemateca Nacional (FCN), el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), Amazonia Films y la Villa del Cine rendirán un merecido homenaje póstumo al cineasta venezolano Luis Alberto Lamata. Este tributo se llevará a cabo en la sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes (MBA), a través de un ciclo de películas para honrar su legado y obra.

Texto: Prensa MPPC

​El ciclo titulado “Homenaje a Luis Alberto Lamata”, busca ofrecer un merecido tributo a quien fuera director, guionista y productor, galardonado con el Premio Nacional de Cultura, mención Cine.

​A lo largo de su carrera, la obra de Lamata se erigió como un pilar fundamental en la cinematografía nacional. Con un riguroso enfoque de historiador y una notable maestría narrativa, logró inmortalizar en la pantalla pasajes clave de la historia e identidad venezolana. Sus películas no solo son piezas de arte, sino también documentos culturales que enriquecen el acervo del país.

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, invitó al pueblo venezolano a rendir homenaje al cineasta e historiador. “’Desde hoy lunes 25 de agosto hasta el domingo 31, estaremos en la Cinemateca Nacional, en la Sala del Museo de Bellas Artes, rindiendo homenaje a Luis Alberto Lamata con toda su filmografía, en un homenaje continuado con sus películas, entrevistas, su memorable discurso ante la Asamblea Nacional con motivo del 5 de julio y otros aportes de este gran cineasta e historiador venezolano a lo afirmativo venezolano. ¡Viva Luis Alberto Lamata!”, expresó Villegas.

​A continuación, se presenta la programación detallada del ciclo, que invita al público a revivir la genialidad de un maestro, cuya obra continuará acompañándonos a través del tiempo:

​ Programación del ciclo “Homenaje a Luis Alberto Lamata

​Lunes 25 de agosto:

​4:00 p.m.: Taita Boves

​Martes 26 de agosto:

​2:00 p.m.: Carabobo, caminos de libertad (Cap. 1 y 2)
​4:00 p.m.: El Enemigo

​Miércoles 27 de agosto:

​2:00 p.m.: Carabobo, caminos de libertad (Cap. 3 y 4)
​4:00 p.m.: Parque Central

​Jueves 28 de agosto:

​2:00 p.m.: Carabobo, caminos de libertad (Cap. 5 y 6)
​4:00 p.m.: Bolívar, el hombre de las dificultades

​Viernes 29 de agosto:

​2:00 p.m.: Carabobo, caminos de libertad (Cap. 7 y 8)
​4:00 p.m.: Desnudo con naranjas

​Sábado 30 de agosto:

​2:00 p.m.: Carabobo, caminos de libertad (Cap. 9 y 10)
​4:00 p.m.: Jericó

​Domingo 31 de agosto:

​2:00 p.m.: Carabobo, caminos de libertad (Cap. 11 y 12)
​4:00 p.m.: Miranda Regresa

 

Lamata en una visita a Alba Ciudad en 2013.

Del lunes 25 al domingo 31 de agosto de 2025
Agenda Cultural Noticias

El cine venezolano pierde al destacado cineasta e historiador Luis Alberto Lamata

agosto 24, 2025

Designado Ernesto Villegas al frente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía

agosto 7, 2025

Estreno exitoso del documental “Chiribiquete” en la Cinemateca MBA

julio 31, 2025

Documental “Chiribiquete: un viaje a la memoria ancestral de América” llega a la Cinemateca del Museo de Bellas Artes

julio 25, 2025

Cinemateca Nacional presenta agenda de actividades para la Filven 2025

julio 1, 2025

Cinemateca Nacional celebra el futuro del cine venezolano con el Encuentro en Corto: Cine Estudiantil 2025

junio 26, 2025

Cinemateca Nacional anuncia el lanzamiento del Encuentro en corto: Cine estudiantil 2025

junio 17, 2025

Documental “Kueka: Memoria Ancestral” llega a 30 salas de cine a escala nacional

junio 3, 2025

Con la proyección del documental “Kueka: memoria ancestral” se reabre la sala María Nela Alas de Unearte en Margarita (+Fotos)

junio 2, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios