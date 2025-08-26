Homenajean a Luis Alberto Lamata a través de un ciclo de cine en Caracas (+Programación) 🗓

Desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de agosto, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), la Fundación Cinemateca Nacional (FCN), el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), Amazonia Films y la Villa del Cine rendirán un merecido homenaje póstumo al cineasta venezolano Luis Alberto Lamata. Este tributo se llevará a cabo en la sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes (MBA), a través de un ciclo de películas para honrar su legado y obra.

Texto: Prensa MPPC

​El ciclo titulado “Homenaje a Luis Alberto Lamata”, busca ofrecer un merecido tributo a quien fuera director, guionista y productor, galardonado con el Premio Nacional de Cultura, mención Cine.

​A lo largo de su carrera, la obra de Lamata se erigió como un pilar fundamental en la cinematografía nacional. Con un riguroso enfoque de historiador y una notable maestría narrativa, logró inmortalizar en la pantalla pasajes clave de la historia e identidad venezolana. Sus películas no solo son piezas de arte, sino también documentos culturales que enriquecen el acervo del país.

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, invitó al pueblo venezolano a rendir homenaje al cineasta e historiador. “’Desde hoy lunes 25 de agosto hasta el domingo 31, estaremos en la Cinemateca Nacional, en la Sala del Museo de Bellas Artes, rindiendo homenaje a Luis Alberto Lamata con toda su filmografía, en un homenaje continuado con sus películas, entrevistas, su memorable discurso ante la Asamblea Nacional con motivo del 5 de julio y otros aportes de este gran cineasta e historiador venezolano a lo afirmativo venezolano. ¡Viva Luis Alberto Lamata!”, expresó Villegas.

​A continuación, se presenta la programación detallada del ciclo, que invita al público a revivir la genialidad de un maestro, cuya obra continuará acompañándonos a través del tiempo:

​ Programación del ciclo “Homenaje a Luis Alberto Lamata

​Lunes 25 de agosto:

​4:00 p.m.: Taita Boves

​Martes 26 de agosto:

​2:00 p.m.: Carabobo, caminos de libertad (Cap. 1 y 2)

​4:00 p.m.: El Enemigo

​Miércoles 27 de agosto:

​2:00 p.m.: Carabobo, caminos de libertad (Cap. 3 y 4)

​4:00 p.m.: Parque Central

​Jueves 28 de agosto:

​2:00 p.m.: Carabobo, caminos de libertad (Cap. 5 y 6)

​4:00 p.m.: Bolívar, el hombre de las dificultades

​Viernes 29 de agosto:

​2:00 p.m.: Carabobo, caminos de libertad (Cap. 7 y 8)

​4:00 p.m.: Desnudo con naranjas

​Sábado 30 de agosto:

​2:00 p.m.: Carabobo, caminos de libertad (Cap. 9 y 10)

​4:00 p.m.: Jericó

​Domingo 31 de agosto:

​2:00 p.m.: Carabobo, caminos de libertad (Cap. 11 y 12)

​4:00 p.m.: Miranda Regresa