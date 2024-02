Ministro Ernesto Villegas visitó los stand de la Expo Gobierno 2024

El ministro del Poder Popular para la Cultura (MPPC), Ernesto Villegas Poljak, realizó este domingo un recorrido por los diversos stands dispuestos en la Expo Gobierno 2024 que se celebra en los espacios del Poliedro de Caracas, donde las distintas instituciones públicas exponen al pueblo los avances registrados en los 25 años de la Revolución Bolivariana.

Texto y Foto: MPPC

En el stands del MPPC se ofrece al público una variada oferta literaria perteneciente a la plataforma del libro del Estado, así como una muestra de obras artísticas de la riqueza cultural venezolana.

“Aquí no hay divisiones ni compartimientos, no olvidemos nunca que somos un mismo pueblo que se puede expresar en un cultor, un matemático, bombero, artesano, o empresario, es el mismo pueblo que no debe tener fronteras”, afirmó durante su recorrido.

A propósito de la conmemoración del Día de la Dignidad del Pueblo del 4 de febrero de 1992, liderada por el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, Villegas resaltó que Venezuela siempre ha apostado por la paz frente a las pretensiones imperiales de aplicar un laboratorio con diversas fórmulas de violencia política en distintas etapas.

“Nosotros siempre apostamos a la paz, que es el único contexto donde podemos lograr el desarrollo, la justicia, la igualdad, e inclusión”, destacó Villegas.

En el evento, niños y niñas de la patria disfrutaron de una tarde llena de diversión, elaboración de papagayos, presentaciones de títeres, y dibujos de próceres de nuestro país, y demás actividades en un espacio que cuenta con animadores de la Misión Cultura Venezuela Corazón Adentro.

En ese sentido, la polifacética cultora Lérida Ortega, invitó a la población a visitar el espacio de Misión Cultura y disfrutar de los juegos tradicionales para los más pequeños hasta este martes.

De esta manera, el pueblo venezolano celebra con la Expo Gobierno 2024 los 25 años de la llegada del Comandante Eterno Hugo Chávez a la presidencia de la República, y con él, el inicio de un verdadero proceso de grandes transformaciones políticas, sociales y culturales que hoy son continuadas por el presidente Nicolás Maduro Moros.