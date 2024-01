Maduro: El objetivo de la extrema derecha era el Magnicidio

El presidente de la República, Nicolás Maduro, enfatizó este martes que el objetivo que tenía la extrema derecha dentro de sus planes era el Magnicidio. Refirió que todos los autores materiales involucrados en estas conspiraciones están plenamente capturados, convictos y confesos.

Texto: Últimas Noticias / Foto: Prensa Presidencial

“Cinco conspiraciones descubiertas, develadas, derrotadas en una conspiración consecutiva durante todo el año 2023. Están capturados, convictos y confesos todos los autores materiales de las cinco conspiraciones. En todos los planes tenían un solo objetivo: querían eliminarme físicamente”, aseveró.

Felicitó a los órganos de inteligencia nacional, al Dgcim, al Sebin y al pueblo que está en los patriotas cooperantes, en Venezuela y más allá. Reconoció el despliegue de fuerzas militares y populares en defensa de la Revolución. “El imperialismo quería llenar de violencia otra vez al pueblo de Venezuela y se lo impedimos con inteligencia militar e inteligencia popular”.

Durante la marcha del 23 de Enero en el centro de la ciudad capital, el Mandatario Nacional ordenó al pueblo venezolano activar la “Furia Bolivariana” si algo le llegara a pasar. “Si algún día las fascistas y los fascistas me hicieran algún daño, algún atentado, dejo en manos de ustedes hacer lo que tengan que hacer para reponer la justicia y la paz en Venezuela; activen la Furia Bolivariana (…) “Jamás me he rendido y jamás me rendiré ante el imperio.”, exclamó.

Ratificó que continuará en las calles para dar la batalla en contra de grupos políticos que buscan dar al traste con la revolución.

“Oligarcas, fascistas, se arrepentirían por 1 mil años los apellidos, lo sé, quiero vivir, amo la vida, al pueblo y a la patria, pero estoy obligados a prepararlos a ustedes, porque 5 veces quisieron matarme el año pasado, otra vez, nada me va a detener, voy a seguir en las calles, voy a seguir en batalla, los voy a seguir protegiendo y para que les arda, voy a seguir gobernando este país con el apoyo del pueblo venezolano”, enfatizó.

Invitó a “los oligarcas de los apellidos a que vean y oigan bien el rugir de un pueblo dispuesto a defender la patria con su propia vida si fuese necesario”.

Por otro lado, instó al pueblo a tener la guardia arriba y listos para derrotar cualquier golpe fascista que ellos (extrema derecha) intenten. “Queremos paz, tranquilidad, trabajo, estudio, recuperación, prosperidad”.

Asimismo, reiteró que ha convocado en varias oportunidades al diálogo. “Yo soy un hombre de paz, he llamado al diálogo mil veces, creo en la democracia, la libertad y el entendimiento”.

5 años del intento de Guaidó

El Dignatario destacó que ante cada conspiración allá más revolución y más pueblo movilizado.

Recordó con ironía que cinco años atrás el opositor Juan Guaidó se autoproclamó como supuesto presidente, “por eso llamé al pueblo a la calle”, rememoró. “Aquí estamos victoriosos, cinco años después, derrotamos al imperio, a la derecha fascista y tenemos que prepararnos para el futuro”, expresó Maduro.

“Le pregunto a los apellidos, le pregunto a la ultraderecha, le pregunto a los López, a los Ledezma, a los Capriles, a la Machado, a los Guaidó, 5 años después que ustedes le decían a Guaidó mi presidente, ¿dónde están ustedes y dónde está el pueblo?, ¿dónde está Guaidó y dónde está Maduro?, ¿están mejor ellos y tienen más fuerza?, saquen sus propias conclusiones, sigan de conspiración en conspiración, sigan de aventura en aventura y seguirán mordiendo el polvo de la derrota, ante cada conspiración más revolución y más pueblo movilizado”, señaló.

Al respecto, el Presidente advirtió a los “apellidos” que no volverán. “Hace 5 años había gente preocupada, yo se los dije, nervios de acero, calma y cordura, máxima unión y movilización popular que nosotros venceremos, y aquí estamos 5 años después, derrotamos al imperio, a la derecha fascista y tenemos que prepararnos para el futuro, a los apellidos le decimos no volverán, no te vistas que no vas”, afirmó.

Presidenciales 2024

El mandatario reiteró que para este 2024, llueva, truene o relampaguee habrán elecciones presidenciales y el pueblo saldrá de nuevo victorioso.

“Hoy 23 de enero se los digo, nos vamos a ver las caras este año varias veces, llueva truene o relampaguee este año vamos a la elección número 31, habrá elecciones presidenciales en Venezuela, lo veo una vez más, llueva, truene o relampaguee, el pueblo volverá a triunfar, el pueblo bolivariano y chavista, vamos a unirnos en perfecta unión popular, para decirle a nuestro Comandante Hugo Chávez, Comandante, no te equivocaste, no araste en el mar, el pueblo que protegiste y que tanto amaste se mantiene leal y firme con la revolución y con la patria”, aseguró el Jefe de Estado.

Somos la historia viviente

El Jefe de Estado, manifestó que las banderas que levantó el pueblo hace 66 años y que fue traicionado por el pacto de Punto Fijo es la bandera que lleva el pueblo en la Revolución Bolivariana.

“Puedo decir 66 años después, Fernando Soto Rojas, la bandera levantada por el pueblo de tu generación, traicionada por el pacto de Punto Fijo, es la bandera que lleva el pueblo en la Revolución Bolivariana del siglo XXI, es la bandera que levantó Chávez y que hemos consolidado. ¡Nosotros somos la historia viviente rumbo a nuevas victorias!”, expresó.

Maduro destacó que el pueblo de Venezuela hoy se lanzó a las calles a demostrar quién es el que manda en Venezuela, “pueblo combatiente, pueblo rebelde, pueblo histórico. En Barinas, en Portuguesa, en Bolívar, en Miranda, en Caracas tremendas marchas”.

Este martes, se realizó la Gran Marcha del 23 de enero para que nunca más sea traicionado el pueblo, la cual inició en las afueras del Parque Generalísimo Francisco de Miranda hacia el centro de Caracas.