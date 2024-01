Hospital Cardiológico Infantil recibe donantes de sangre como regalo del Día de Reyes

En el marco de la celebración del Día de Reyes, este sábado se realizó una jornada especial de donación de sangre para las niñas y niños internados por cardiopatías congénitas en el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa, ubicado en Montalbán, Caracas. El organizador de la actividad, el periodista y diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Sierra, hizo un llamado a la población venezolana para que se acerquen a éste y otros centros de salud para la donación voluntaria de sangre.

Por otro lado, aseguró que desde la Asamblea Nacional se encuentran trabajando para facilitar la captación de donantes en las comunidades a través de los Consejos Comunales y las Bases de Misiones.

La jornada contó con la participación de la Dra. Isabel Iturria, directora del hospital, quien destacó que durante el año 2022 se realizaron 480 intervenciones quirúrgicas cardiovasculares de gran impacto, mientras que en el 2023 se llevaron a cabo 641 cirugías, un saldo que califica como positivo y que se suma a las más de 13 mil operaciones que se han realizado desde la inauguración de dicho hospital en el año 2006 por el Comandante Hugo Chávez.

Finalmente, Iturria destacó que esta iniciativa debe replicarse en toda la red pública hospitalaria ya que por cada donante de sangre pueden salvar cuatro vidas.

El banco de sangre del Hospital Cardiológico Infantil funciona de lunes a viernes de 8:00 am a 11:30 am y de 2:00 pm hasta las 4:00 pm. Los fines de semana está disponible al público a partir de las 8:00 am hasta las 11:30 am.