Estudiantes argentinos representaron a Venezuela en ejercicio de la ONU

Durante el programa #27 de “Con Maduro +”, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió a los alumnos del Colegio San Simón, ubicado en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, quienes desarrollaron en su nación, el ejercicio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que tuvieron que asumir el rol de Venezuela durante esa dinámica académica.

Texto y Foto: Prensa Presidencial

La directora de la institución, Malena Martínez, destacó que fue todo un desafío este ejercicio que se viene multiplicando en todo el mundo y le tocó a Argentina, el pasado mes de septiembre.

“Les tocó a ellos defender a Venezuela, ser Venezuela, como es un juego de roles, ellos tuvieron que ser venezolanos y cada uno de ellos ocupó un rol en la ONU, ONU Mujeres, Organización Mundial de la Salud”.

Los estudiantes dieron a conocer que tuvieron una ardua preparación argumentativa para asumir dicho reto, debido al asedio imperial que recae sobre nuestra nación. De igual forma, expresaron la admiración que sienten por la cultura venezolana.

“Con mucho cariño, mucha calidez y mucha pasión, sobre todo que es lo que tanto caracteriza al pueblo venezolano, es que defender a Venezuela con la mayor de nuestras convicciones para poder así no solo obtener un buen resultado, sino también para poder transmitir los valores de este pueblo tan humilde, pero que tanta bondad transmite”.

En este contexto, el dignatario indico que aunque existen permanentemente los ataques contra el país “no nos hace daño nos fortalece, cada vez salimos más fuertes con la verdad”.

Los jóvenes ya han participado en otros encuentros de esta índole, pero afirman que con Venezuela sintieron una especial afinidad.

“Pero sí, es el país de los que nos ha tocado, con el que más logramos conectar y con el que más coincidimos con los valores que rigen a su pueblo”.

El embajador de Argentina en Venezuela, Óscar Laborde también presente en el programa, enfatizó la importancia que tiene la actividad pedagógica, para identificar nuevas maneras de encontrarnos como pueblo.

“Que bueno que unos jóvenes argentinos defiendan la posición del pueblo venezolano. Porque eso es lo que nos tratan de quitar. Tratan de que no conozcamos la historia de los otros pueblos. Tratan de que no conozcamos nuestra propia historia. Y tratan de que no estemos juntos”.

Por su parte, el Mandatario nacional destacó el honor de esta iniciativa educativa que viene a fortalecer los lazos que unen a Argentina y Venezuela.

“Venezuela está de puertas abiertas a la juventud argentina. Somos pueblos hermanos amamos mucho Argentina. Yo aprendí a amar Argentina si me lo permiten en los tiempos de otro gigante. Néstor Kirchner. La conocimos a profundidad”.

El profesor de historia, Juan José Piz, quien acompañó también a los 10 estudiantes, agradeció al jefe de Estado la invitación y apuntó a que esta experiencia de tocar suelo venezolano, marcará de ahora en más su manera de enseñar.

El Colegio San Simón ya próximo a cumplir sus 50 años adoptó este modelo de enseñanza, basado en el “cooperativismo”, para poder seguir funcionando con casi 200 personas y continuar impartiendo conocimientos a los mil estudiantes que tiene el centro.