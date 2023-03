Zobeida Guzmán: Una pintora que vive entre cartografía en acuarela, tinta y grafito para un viaje a lo interno

La pintora venezolana Zobeida Guzmán presentó en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón (Maccar) la selección de su trabajo titulado “Cartografía Personal. Al Territorio Interior, 2023”.

Texto y Foto: FMN

La muestra está compuesta hasta la fecha por ocho piezas, de las cuales cuatro fueron escogidas para que estuviesen presentes en el hall de este recinto del arte, como parte del programa Artista del Mes, que en esta oportunidad designa a Guzmán como abanderada de marzo y que además comulga perfectamente con la celebración del mes de la mujer en todo el territorio nacional.

“Cartografía Personal. Al Territorio Interior, 2023” funge como la guía para el viaje interior, ese que no debe ser ejecutado a ciegas y para el que toda mujer precisa unos claros lineamientos que le permitan disfrutar de ese desplazamiento por el ser propio, ávido de ser recorrido, explorado y conocido en profundidad, así lo manifiesta la también sanadora y acupunturista Zobeida Guzmán.

“A partir de un libro que leí, de una autora que se llama Murdoch, donde dice que el viaje de las mujeres a lo interno y a lo femenino es un viaje solitario, sin guía y sin mapas, yo sentí que no era así, porque yo sí tengo una cartografía, desde la que podía indagar, entonces empecé a trabajar y me di cuenta que existen unos territorios dentro de mí, y ahí en ese viaje interno; yo me voy consiguiendo cosas, imágenes, colores, texturas, escritos e historias, algunas que ya he resuelto, unas que me mueven, otras que no, es un trabajo”, detalló Guzmán.

Las cuatro piezas que integran esta presentación parcial de su trabajo más reciente, son sin lugar a dudas obras bañadas de color, de luz y textos que vienen a ser una directriz hacia la autoexploración, así lo determina esta artista, quien se niega a salir a la indagación de sus adentros sin una cartografía que le de pistas sobre los caminos que debe emprender.

Manifiesta que no existe una real expectativa durante la gestación de sus piezas, asume su trabajo como una suerte de catarsis a la que se lanza sin pensar en el futuro o el destino del que gozarán sus obras, sentimiento que la acompaña cada vez que inicia un nuevo proyecto, y que la ha orillado a ser una dibujante genuina, orgánica y con un alto nivel de sinceridad en su trabajo, pasión que ha ejercido a sus 30 años de carrera.

“Yo nunca trabajo para una muestra o para un público, es una cosa conmigo, yo trabajo lo que tengo que hacer para mí, como va surgiendo, desde el punto de vista estético, formal, así es la cosa, después hay un momento en que tienes que mostrarlo, entonces yo lo monto en las redes, a veces inmediatamente, termino un dibujo y lo lanzo, porque es como que ya, ya salió y tiene que ser visto, para que se genere ese feedback, tomó alas, viaje, se fue”, matiza la artista.

Acuarela, tinta y grafito son la materia prima con la que la artista materializa esas voces en su cabeza y su alma, elementos que le permiten además crear para que nazcan sus obras, detalla que se deja llevar por la energía de estos componentes que se casan maravillados los unos con los otros, y que la dejan aprender con cada nuevo proyecto y cada pieza, sin perder jamás la capacidad de asombro.

“Los materiales son unos maestros, los materiales no te dejan pintar igual toda la vida, cuando hay esa comunión. Yo empecé con acuarela, y la acuarela es sumamente difícil, entonces me dejé y empecé a hacer lo que a ella le daba la gana, usé todo, tiro líneas con lápiz, después las borro, pinto con acuarela, le meto creyón, y no pasa nada; pues los materiales aman eso, ninguno se molesta con el otro, yo me dejo enseñar por los materiales; les dejo que sean mis maestros”, explicó Guzmán.

A través de esta selección de obras el Maccar anima a la población caraqueña a que se sume a vivir una experiencia llena de luz, magia, sanación y arte, por lo que exhorta al público en general a no dejar pasar esta oportunidad de disfrutar las cartografías de la consagrada pintora Zobeida Guzmán, en una muestra que no tiene desperdicio.