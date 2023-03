Presidente Maduro recorrió instalaciones de la empresa Alimentos Santoni

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, realizó este miércoles un recorrido por las instalaciones de la empresa privada de alimentos Alimentos Santoni, ubicada en el estado Portuguesa, para constatar los avances del Motor Agroalimentario de la Agenda Económica Bolivariana, particularmente la producción nacional de arroz, en el contexto de la articulación productiva entre el sector público y privado.

Texto: Prensa Presidencial y Minci

En compañía del ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, el Presidente Maduro inspeccionó el proceso productivo de las áreas de extrusión de harina y cereales, molino de arroz y empaque de la empresa que registra con una capacidad de almacenamiento para materia prima de 19.500 toneladas.

La empresa Alimentos Santoni produce alrededor de 12.000 toneladas de arroz al mes en el estado Portuguesa, lo que se traduce en 150.000 fardos de arroz blanco tipo 1. Actualmente, 15.000 hectáreas están dispuestas para la producción en los ciclos norte verano e invierno.

Maduro visita empresa Alimentos Santoni en el estado Portuguesa, 1 de marzo de 2023

En consonancia con la política del Gobierno Nacional destinada a elevar la producción nacional, Alimentos Santoni emprende un Plan de Siembra para pequeños y medianos productores que ha permitido abastecer el 80% de los insumos para su producción.

Durante el año 2022, la producción nacional de arroz registró un incremento del 30,9%. En tanto, la producción de alimentos alcanzó 18,4 millones de toneladas, de acuerdo con datos presentados en el Mensaje Anual a la Nación, de fecha 12 de enero.

Milagro agrícola

“En Venezuela ha empezado a producirse un milagro agrícola. Hay que convocar a todos los productores, desde el más pequeño hasta el mayor productor, todos cabemos en la producción”, afirmó el presidente Maduro.

Insistió en la necesidad de impulsar el desarrollo de los 18 Motores Productivos. “Esa es la política pública para unir esfuerzos entre los productores y el Estado, a través de financiamiento, disposición tecnológica, entre otros factores que permitan el desarrollo económico”. Destacó que la producción primaria es primordial para el desarrollo de Venezuela, pero además consolidar la agroindustria con materia prima nacional.

Batalla por la independencia alimentaria

El presidente insistió en el cumplimiento de los 9 vértices de la Gran Misión Agro Venezuela. “Estamos dando una batalla por la independencia tecnológica, cultural, científica, otra vez nos convoca la batalla del siglo 21. No depender de nadie, tenemos que cortar la dependencia del petróleo para garantizar la comida al hogar venezolano, no ha sido fácil de hacer, pero es fácil de entender. No podemos regresar a la economía de puertos, tenemos que empeñarnos en la soberanía alimentaria en la producción”, dijo Maduro.

Maduro convocó a los productores a profundizar en las 9 líneas de la Gran Misión porque es una metodología para la aplicación en los procesos productivos, es uno de los legados que nos dejó el Comandante Chávez.

“En Guanare se están construyendo plantas agroproductoras”, dijo el gobernador de Portuguesa, Primitivo Cedeño. Aquí están los que creyeron en Venezuela, financian, producen y traen para su planta, por eso se consiguen cualquier cantidad de marcas, en arroz y harina. Estamos aprovechando al máximo. Tenemos ya cuatro Centrales operativos y producimos azúcar, estamos moliendo la caña. Vamos para 250 mil hectáreas en maíz, tenemos los mas altos rendimientos.