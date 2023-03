Cortometraje «Instantes de amor» llegará este viernes a la Cinemateca Nacional

Como parte del programa Reestrenar el Cine Nacional, la Fundación Cinemateca Nacional (FCN) proyectará este 24 de marzo a las 4:00 p.m. en la sala Celarg, Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos el cortometraje Instantes de Amor del realizador, Hebert Ramírez.

Texto: Celarg / Foto: Referencial

El audiovisual, fue realizado originalmente en Caracas en 1996 y luego de 26 años (en 2022) el proyecto fue retomado por el autor para darle nuevos aires que lo trasladan un poco más a la actualidad.

Instantes de amor, rinde homenaje a Charles Spencer “Charlie” Chaplin al retomar a su célebre personaje, Charlot que en esta historia visita un museo donde queda cautivado, no por la colección, sino por una bella mujer a quien decide seguir de manera furtiva hasta tropezar con la dura realidad.

La diferencia principal de esta nueva versión, es la música. Para la original, Ramírez utilizó la de Candilejas, de Chaplin, pero desde hace unos años el cineasta pensó en cambiar ese elemento.

“La había tomado prestada y sentía la necesidad de devolver la música de mi gran Chaplin,

así que un día le dije a Charles Chaplin: ‘muchas gracias maestro por tu música, pero ahora quiero tener una música original’”, contó el realizador desde España a través de una entrevista telefónica.

Fue entonces, cuando llamó a Paul Rondón, músico con el que había trabajado en su cortometraje documental «RefuOlvidados» para delegarle la responsabilidad de sustituir nada más y nada menos que un tema escogido por Chaplin.

”Paul me respondió: ‘quién dijo miedo’, así que emprendimos este viaje durante varios meses. Me estuvo enviando a Barcelona (desde Venezuela) varias maquetas y pruebas hasta que llegó la música que tiene ahora la nueva versión de Instantes de amor. Me gusta trabajar con Paul porque se mete en el personaje y tiene mucha pasión por la música, además me soporta. Porque yo soy un poco jodido y pataleo mucho hasta conseguir lo que quiero”, confesó entre risas.

Acotó que con el editor de «RefuOlvidados», Carles Hortolá, no solo se montó el nuevo tema musical, sino también se corrigió el color y se hicieron ajustes en el montaje, realizado inicialmente en la época signada por la tecnología analógica.

“Entonces también me interesó actualizar mis cortometrajes para que sigan vigentes y las nuevas generaciones vean esos trabajos del siglo pasado. Eran vídeos analógicos, hoy es todo digital y en estos tiempos de tecnologías efímeras hay que estar actualizando”, recomendó.

El origen

Instantes de amor -confesó Ramírez- fue producto de un despecho que se conjugó con una evaluación académica. “Creo que estaba a mitad de mi carrera universitaria y me enamoré de una guapísima chica, estuve meses enamorado de aquella diosa universitaria. Salimos muchas veces, pero como amigos y finalmente el día que decidí atacar de frente mi situación, después de una película en la cinemateca en el (bar) Rajatabla, con cinco o seis cervezas, me armé de valor y justamente cuando me decidí a declarar mi amor, ella me sorprendió confesando que había decidido casarse . Mi baño de agua fría fue rotundo y todo el Rajatabla se congeló por un instante en mi vida, toda la música, todas la risas, aquella mezcla de sonido se detuvo y luego me armé de valor para seguir actuando como su amiguito. Esa noche en el Rajatabla nació Instantes de amor”.

La inspiración, se canalizó en la cátedra de cinematografía dictada por el docente y director Manuel de Pedro en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en la que se exigía realizar un cortometraje como evaluación final.

“La expectativa era tener la nota máxima y por supuesto que la superamos. Al profesor le encantó y la nota fue excelente. Superó tanto mis expectativas que mi amiguita, la que ya se había casado, al ver el cortometraje me dio un gran beso y me felicitó”, expresó.

Ficha Técnica y Artística

Instantes de amor. Caracas/ Venezuela 1996 – Barcelona/ España 2022

Producción

Mi Aurora Films

Productores

René Alvares

Germán Prieto

Marisela Rincón

Postproducción de sonido y música original

Paul Rondón

Cámara, fotografía, edición y dirección

Hebert Ramírez

Edición

Aitor Berecibar

Hebert Ramirez

VFX & Color

Carles Hortolà

Dirección de arte

Marisela Rincón

Asistente de dirección

María Elisa Al Cheikh

Intérpretes

Mario Sudano

Beatriz Moleiro

Francisco Gil Vargas

Alexander Rojas

José Antonio Varela

Marisela Rincón

Karlin Granadillo

Elias Crespín

Carmen Pérez Vera