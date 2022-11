Maduro insta a renovar y transformar las leyes del poder popular

El presidente de la República, Nicolás Maduro, lanzó este martes el despliegue nacional para la consulta pública hacía la transformación de las leyes del Poder Popular.

Texto: Últimas Noticias / Foto: Prensa Presidencial

Durante el lanzamiento del Despliegue Nacional para la Consulta Pública hacia la Transformación de las Leyes del Poder Popular, el Jefe de Estado Maduro llamó a debatir y accionar planes para adaptar y renovar todas las leyes del Poder Popular que se han creado en Revolución y todas las políticas públicas del Gobierno y el Estado.

En este sentido, el Dignatario ordenó una revisión a más de 10 instrumentos legales de las organizaciones populares para crear un sistema jurídico que facilite los procesos y le proporcione el impulso necesario al Poder Popular, las comunas, los consejos comunales y al Gobierno comunal.

“Las leyes deben ser revisadas para hacer los procesos de estos instrumentos más simples, por lo que no puede estar el burocratismo inmerso dentro de las lógicas comunales”, aseveró.

Al respecto señaló que esta revisión es en aras de diagnosticar “¿en qué estamos fallando?”, al tiempo que puso sobre la mesa un conjunto de preguntas que deben despejarse con dicha acción, como ejemplo: “¿Qué no hace el gobierno nacional que debería hacer para ser un verdadero gobierno del Poder Popular? ¿Qué no hacen los ministros y los ministerios que deberían hacer para ser verdaderos ministerios del Poder Popular? ¿Qué no hacen los gobernadores? ¿Qué no hacen las alcaldías? ¿Qué no hace el Poder? ¿Qué no hace el Estado?”.

Subrayó que estas leyes del Poder Popular han ido construyendo la nueva arquitectura del nuevo Estado, es decir “el Estado de justicia, el Estado democrático, el Estado participativo, el Estado de derecho”, que algunos “llaman el Estado comunal”.

Al detallar instrumentos legales del poder popular, se refirió a los siguientes documentos jurídicos:

Ley Orgánica del Poder Popular.

Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular.

Ley Orgánica de Contraloría Social.

Ley Orgánica del Orgánica del Sistema Económico Comunal.

Ley Orgánica de las Comunas.

Ley Orgánica de los Consejos Comunales.

Ley de Contrataciones Públicas.

Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno.

Ley de Jurisdicción de la Justicia de Paz.

Ley de Transferencias de Competencias y otras Atribuciones del Poder Popular.

Ley de Comunicación Alternativa y Popular.

Ley Orgánica del Parlamento Comunal Nacional.

Ley de Producción Social para Vivienda y Hábitat.

Ley de Cooperativas.

Renovación a los nuevo tiempos

El Presidente explicó que se trata de un proceso de renovación adaptando las leyes a los nuevos tiempos.

Desde el Salón Boyacá, Maduro rememoró que ya en el libro Azul escrito en 1990, el Comandante Hugo Chávez hablaba de la Democracia Popular. «En Venezuela hemos demostrado que es posible hacer una revolución popular, antioligárquica, anticapitalista y antiimperialista ¡Esa es nuestra identidad!», enfatizó.

El Mandatario nacional refirió que en Venezuela la revolución está viviendo un nuevo proceso de renovación al socialismo. «Nosotros estamos en el nuevo proceso de transición hacia el Socialismo», dijo.

«Para nosotros es vital la construcción de la democracia protagónica, nuestra democracia (…) Nuestro proceso es la Revolución. Es la revolución del siglo XXI, es la revolución de nuestras raíces históricas, es la revolución de nuestros orígenes», refirió.

Asimismo, recordó que el comandante Hugo Chávez decía que la democracia además de ser participativa debe ser protagónica y que el pueblo tiene que ser protagonista.

Resaltó que La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) es la obra más completa en cuanto a la democracia participativa y protagónica. «Todas y todos debemos sentirnos orgullosos».

«Nuestra democracia es Robinsoniana, Zamorana, directa, Bolivariana, popular, desde las raíces. Digan lo que digan (…) Digan lo que quieran de Venezuela, digan lo que quieran de Maduro, pero Venezuela y la Revolución sigue su camino de democracia propia, originaria, robinsoniana, zamorana, popular, bolivariana y socialista», afirmó.

El presidente Maduro aseguró que en el año 2023 «iremos superando y curando las heridas de la guerra económica y sanciones y seguir avanzando en la expansión de las fuerzas productivas del país y el Poder Comunal de Venezuela», destacó.

Señaló que al culminar un buen año (2022), de recuperación y de avance, corresponderá en el venidero periodo “seguir avanzando en el crecimiento y consolidación de las fuerzas productivas del país”.

«Necesitamos buscar resultados y victorias tempranas y permanentes e incorporar a toda la opinión pública del país a este debate, a este revolucionar del Poder Popular ¡No podemos fallar!», exclamó.

Señaló que el 2023 también deberá ser un año de consolidación y expansión del Poder Popular de Venezuela.

“Tiene que ser un año de crecimiento el Poder Comunal, a la luz de los cambios, de la Revolución dentro de la Revolución, de las renovaciones necesarias”, porque en “en el año 2023 vamos como un cohete en el crecimiento, en el desarrollo, en la recuperación, sobre todo social”.

El Presidente orientó a construir un liderazgo renovador vinculado a la gente. «No podemos dejar que surja un modelo individualista, egocéntrico, caprichoso que se quiera imponer».

Venezuela construye su propia historia

Durante la actividad que se desarrolló en el Salón Boyacá del Palacio de Miraflores, Maduro afirmó que el mundo reconoce la rebeldía con la que Venezuela construye su propia historia.

“¿Por qué ustedes creen que me dan la mano en el mundo? Es por el pueblo, la historia, la rebeldía nuestra (…) Y nuestra historia la hemos logrado a pulso”, aseveró.

Por otra parte, Maduro repudió la posición asumida por algunos voceros políticos de la derecha nacional, que pretenden apoderarse de las ideas y planteamientos del Comandante Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana.

Por tal razón el presidente Maduro alertó sobre personajes que vienen con discursos fabricados por el imperialismo con los cuales se mienta al pueblo “y vuelva la dominación”.

“Fíjense ustedes, ahora Carlos Ocariz habla de democracia directa, protagónica y participativa; quiere robarse el discurso de la Revolución, del bolivarianismo, para engañar”.

Indicó que detrás de esos discursos fabricados esta la meta de “privatizarlo todo y el proyecto del capitalismo salvaje – neoliberal, revestido con un discurso bolivariano, moderno, chavista y revolucionario”.

En ese sentido, hizo un llamado a los equipos comunales, políticos y gubernamentales a redoblar la marcha, “porque no podemos dejar que el pueblo se duerma y sea dominado, engañado otra vez”.

«Recordó las palabras del Libertador Simón Bolívar refiriendo que “por el engaño nos han dominado más que por la fuerza”, razón por la cual invitó a estar movilizados, motivados y en alerta permanente.