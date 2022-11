Gino González lleva su libro «Contrapunteo con Dámaso Figueredo» a la Filven 2022

El cultor y artista venezolano Gino González presentará su libro «Contrapunteo con Dámaso Figueredo» en la 18° edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven), que se realizará entre el 10 y el 20 de noviembre en los espacios de la Galería de Arte Nacional, en la ciudad de Caracas.



“Dámaso fue un cantautor llanero, uno de los más criollos y auténticos que he conocido. En ese libro, además, de hacer un estudio de una selección de las canciones de Figueredo, se plantea una discusión sobre el arte y la cultura de los pueblos”, explicó González.

Igualmente, dijo que este tipo de eventos como la Filven, relacionados con el arte y la lectura, contribuyen con la formación de un pueblo sabio que piense. “La era digital y virtual han influido –negativamente-, pero lo importante es seguir intentando”, agregó.

Indicó que la feria del libro es un espacio ideal para que la gente adquiera libros a excelentes precios, así como también sirva como base para que las autoridades sigan fomentando espacios de encuentro con el pueblo, estableciendo experiencias de aprendizaje mutuo.

“Yo pienso que el Ministerio para la Cultura y la Asamblea Nacional deben promover iniciativas para que en el sistema educativo se luche contra la alienación cultural (…) Estamos en una época terrible para los niños por la amenaza que representa el mal uso del internet, celulares, computadoras (…) los niños casi no juegan, los juguetes están en un rincón”, expresó.

Para González en las escuelas deben promover los juegos tradicionales, incluso incluyéndolos como parte del pénsum de estudio.

“Hay que entender que el germen de la cultura es la gente, no los aparatos tecnológicos ni siquiera los libros. Una revolución tiene que ser cultural si no, no es una revolución”, destacó.

González enfatizó que “no podemos solo adaptarnos a las circunstancias, sino también desarrollar el pensamiento crítico. Hay que dudar, hay que pensar, no creer todo, hay que analizar las informaciones, hay que saber leer. Somos un pueblo digno que estamos construyéndonos como país y para eso debemos ver más allá de nuestras narices”. Agregó que, aunque existan diversas circunstancias y obstáculos, “no nos podemos devolver”, dijo.

La Filven 2022 se realizará en honor al continente africano, rindiendo tributo también a destacados escritores venezolanos en más de 600 actividades. Recientemente, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que participarán diversas casas editoriales del país y del mundo.