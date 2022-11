Iraida Vargas Arenas, escritora homenajeada en Filven: Yo no podría vivir sin leer

“Yo no podría vivir sin leer. Yo creo que leer es una actividad que debe ser preservada y promovida porque te aumenta la percepción de la realidad, del mundo, de los problemas, de los temas. Yo pienso que leer es muy necesario y no para una persona o un tipo de trabajo específico sino en general, para la vida. Si uno no lee, no se entera de lo que está pasando en el mundo y cómo está pasando. Leer es vital”. Ese es el sentir de Iraida Vargas por la lectura, que deja muy claro por qué la historiadora, geógrafa, arqueóloga y antropóloga es una de las homenajeadas de la XVIII edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven 2022).

Texto: Últimas Noticias (Verónica Abreu)

Docente e investigadora, Vargas es una confesa amante de su país y de la historia, amor que demuestra en la defensa, vocación y militancia por la toma de conciencia, el patriotismo y la libertad de Venezuela y de las mujeres del mundo.

Vargas es también una denominada “come libros” y gran hacedora de textos; por ello recibe este reconocimiento de su labor con mucha emoción.

“Es muy gratificante ser objeto de un homenaje, sobre todo del libro porque mi trabajo implica usarlos. Yo soy profesora, doy clases, escribo libros. Entonces estoy muy contenta del reconocimiento que se me está haciendo”, dijo.

Y es que, aunque no se sienta una literata, así la reconoce el mundo académico nacional. No en vano ha dado clases en ocho países de América Latina.

Además, ha publicado más de 30 libros, la mayoría de ellos a cuatro manos junto a su esposo, el recientemente fallecido Mario Sanoja Obediente, quien también es homenajeado.

“Yo que escribía junto a mi esposo creo que es importantísimo el reconocimiento a lo que uno escribe, lo que uno lee. Es como un alimento de la mente; una manera de ver el mundo. A mí me gusta mucho leer y me siento muy orgullosa de poder escribir y poder saber cosas”.

En sus obras, Vargas también señala con énfasis las contribuciones de las mujeres en la vida histórica del país. Por eso, este año la feria también dedica su programación a las mujeres: “esa es una de las metas que se tiene cuando trabajas esos temas, que son extremadamente importantes, y que, a veces, no los incorporan, mientras que la Filven lo ha tomado con un interés especial”.

Para Vargas “es algo bellísimo poder enterarte de lo que pasa, cómo pasa, quién escribió qué y más en el caso de las mujeres que no hemos sido tomadas en cuenta”.

Homenaje

12 de noviembre.

Hora: 11:00 am: Presentación del libro, Resistencia y participación. La saga del pueblo venezolano. Con la participación de Anabel Díaz Aché e Iraida Vargas.

14 de noviembre.

Hora: 12:00 m: Presentación de las publicaciones digitales de la Escuela Venezolana de Planificación: Aportes al debate de la ciudad comunal: contribución científica para una Caracas comunal, La formación del sujeto pueblo en la historia de Venezuela, Venezuela: el poder popular y la práctica de la democracia participativa y protagónica. e Investigación cultural y socialismo comunal. Participará el ministro Ricardo Menéndez y Luis Britto García junto a la homenajeada.

16 de noviembre.

Hora: 11:00 am: Presentación del libro El proceso urbano Caraqueño 1300-2020 d.C. Aporte a la memoria histórica de Caracas de Mario Sanoja e Iraida Vargas Arenas. Paarticiparán Manuel Carrero e Iraida Vargas.