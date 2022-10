Ramón Grosfoguel: Maduro es el único presidente que llama a la descolonización

A partir de este lunes se realiza, en el auditorio central del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), la séptima edición de la Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial. El sociólogo puertorriqueño Ramón Grosfoguel es el creador y organizador de ese evento. De allí sus viajes anuales a Venezuela así como también a Berkeley, Estados Unidos, donde es profesor en el Departamento de Estudios Étnicos de la Universidad de California.

En las últimas horas, Grosfoguel ha criticado a los presidentes de Argentina (Alberto Fernández) y Chile (Gabriel Boric), a quienes inscribe en eso que él denomina “la bancarrota de la izquierda”. De ambos dice (y aquí lo amplía) que traicionaron al pueblo.

Grosfoguel estuvo en dos eventos donde participó el presidente Nicolás Maduro: el 16° Festival Mundial de Poesía y el Día de la Resistencia Indígena. En el evento de la poesía, ocurrido el 13 de octubre pasado, Maduro presentó el último libro de Grosfoguel: De la Sociología de Descolonización al Nuevo Antiimperialismo Decolonial. Y del primer evento, Grosfoguel recomendó escuchar detenidamente el discurso que pronunció el presidente Maduro.

—¿Por qué usted recomienda escuchar ese discurso del presidente Nicolás Maduro del 12 de Octubre?

—En primer lugar, porque él está haciendo un llamado a que el 12 de Octubre no sea única y exclusivamente el Día de la Resistencia Indígena, que ya eso de por sí es un giro descolonial en la celebración de esa fecha, porque en toda la América Latina se celebra como el descubrimiento de América, lo cual es una falsedad. Eso es una cuestión muy racista decir que aquí no había seres humanos y que esto lo descubrieron los españoles. Imagínate tú.

—¿Y cuáles son las otras razones para oír o releer ese discurso?

—Ese 12 de Octubre pasado el presidente Maduro hace a un llamado a los ministros de su gabinete a tomarse en serio el tema descolonizador. Públicamente llama allí al ministro de Cultura (Ernesto Villegas) y a la de Educación (Yelitze Santaella) a descolonizar la educación, la cultura, es decir, descolonizar la mente, el espíritu.

—Al día siguiente, es decir 13 de octubre, el Jefe de Estado estuvo en el Festival Mundial de la Poesía y presentó su último libro.

—Ese día habló de la descolonización económica, política. Es decir, la visión de la descolonización del siglo 21 es muy diferente a la del 19. La primera descolonización, que fue la del siglo 19 fue inconclusa, se quedaron muchas cosas por descolonizar y que las vemos en esas jerarquías de dominación.

—¿Qué cosas quedaron pendientes por descolonizar después del proceso independentista?

—Por ejemplo, Venezuela era un país periférico, subordinado en un primer momento a España. Y al otro día de la Independencia siguió siendo un país periférico, subordinado en el siglo 19 a Gran Bretaña y en el siglo 20 a los Estados Unidos. Hay muchas cosas que son muy coloniales y que están invisibilizadas. Por eso Fidel Castro, en la Segunda Declaración de La Habana, hace un llamado a la segunda independencia de nuestra América.

—¿Qué traduce ese llamado?

—Es un llamado a la verdadera soberanía económica que supere el neocolonialismo, pero también a la soberanía mental, educativa. Por ejemplo el proceso Bolivariano heredó de la Cuarta República estructuras y contenidos educativos que no son los adecuados para la Revolución Bolivariana. Luis Bigott, un venezolano, trata en su libro El Pedagogo Neocolonial, de cómo el magisterio tiene que descolonizarse porque de lo contrario vas a estar reproduciendo ideología colonial, imperialista en las propias aulas de clases.

—¿Aquí se está tumbando ese Estado que usted describe?

—Lo decía Chávez: hay que ocupar las estructuras de ese Estado para interrumpir las políticas de dominación neocoloniales, sabiendo que la solución no va a estar ahí, porque ese Estado está concebido para decidir por el pueblo y contra el pueblo.

—¿Cómo se interrumpen esas políticas de dominación?

—Tenemos que generar una nueva forma de Estado como horizonte del socialismo bolivariano que supere esa estructura muy colonial y nos movamos hacia un Estado donde el propio pueblo, su propia soberanía popular autogestione su quehacer político, sus decisiones políticas y vaya reemplazando poco a poco a ese Estado moderno por el Estado comunal en el poder decisional: desde los municipios hasta la más alta esfera nacional. Por eso es que yo llamo al discurso de Maduro del pasado 12 de octubre, un discurso histórico; histórico en América Latina.

—¿Es posible un Estado comunal?

—Yo creo que sí. El problema no es que hoy vas a abolir el Estado que heredaste de la Cuarta República. No lo vas a poder abolir. Pero el planteamiento no es abolirlo; el planteamiento es irlo reempleazando poco a poco en el largo plazo a través de la creación del Estado comunal. Yo no sé cuántos venezolanos están conscientes de las cosas históricas que están pasando en Venezuela y que lo son para toda América Latina. No hay ningún presidente en la región que esté llamando a ‘comuna o nada’, como Maduro. Y eso es lo que venimos planteando en la Escuela del Pensamiento Crítico Descolonial, llevamos siete años haciéndolo: el mundo no ha sido descolonizado. El Estado moderno que hemos heredado de los europeos lo imitamos en América Latina. Hay una ideología que piensa que lo moderno es mucho mejor que lo tradicional. En realidad es una civilización de muerte.

—¿Por qué esta es una civilización de muerte?

—Porque está generando muerte humana, pero también muerte de la vida en el sentido más amplio por el desastre ecológico que ha producido. Ninguna civilización en la historia ha sido tan destructiva de la vida como ésta en que estamos metidos.

—¿Eso hasta cuándo va a durar?

—No sabemos cuánto va a durar esto; hoy día estamos en una situación de crisis civilizatoria, lo que llaman cambio climático que yo le llamaría la destrucción ecológica planetaria de la civilización moderna occidental. No tenemos certeza de si estaremos vivos de aquí a 100 años, por la destrucción planetaria tan profunda que se ha generado.

—¿Quién ha impulsado esa destrucción planetaria?

—Esa destrucción está impulsada por el sistema imperialista mundial, moderno-colonial de la expansión europea. Cuando se expande en el mundo se construyen como imperialismo europeo, luego norteamericano. Ellos llevan al mundo un dualismo que se llama ‘el dualismo cartesiano’, que es la cosmología del sistema capitalista mundial. Destruyeron todas las cosmologías holísticas de las otras civilizaciones.

—¿Qué relación guarda ese dualismo con la destrucción planetaria?

—Todo que ver. Porque nosotros llevamos 400 años en un sistema capitalista que produce tecnología bajo cosmología dualista cartesiana. Es decir, la tecnología no es neutral, tiene cosmología. ¿Qué significa eso?, bueno la idea estúpida de pensar que la vida humana está separada de otras formas de vida. Que la naturaleza está allá y lo humano por acá y que por tanto, usted puede llevarse por el medio todo lo que esté en frente suyo, destruirlo todo alrededor y la vida humana sigue. Porque el dualismo cartesiano presupone que la vida humana se reproduce de manera aislada de el cosmos, de la naturaleza.

—¿Es imposible sostener eso?

—Es imposible sostenerlo. Llevamos 400 años en esto y estamos con los días contados, porque estamos produciendo tecnología destructiva de la vida.

—¿Cuál ha sido el papel de los dueños de las redes sociales en todo esto que usted plantea?

—Esta gente ha creado plataformas digitales a través de las cuales difunden mentiras para justificar el mundo imperialista. Están creando un nuevo sistema histórico peor que éste. Ellos saben que esto se cae, ellos saben que este sistema tiene los días contados, entonces están planteándose la creación de un nuevo sistema donde ellos no se caigan con el sistema. Eso lo dijo Immanuel Wallerstein desde los años 80, que entre 2020 y 2050 van a crear un nuevo sistema peor que este. Él decía: ‘escuchen lo que se está discutiendo en el Foro de Davos’.

—¿Qué se viene hablando en ese Foro Económico de Davos?

—Allí ellos están haciendo sus planes globales. Por ejemplo, en enero de 2021, el Foro se llamó ‘El Nuevo Reseteo’. Mira lo que están diciendo allí, están creando un nuevo sistema peor que éste.

—¿Será posible que el Foro de Davos logre imponer ese nuevo sistema ‘peor que éste’?

—Es que lo están haciendo mientras nosotros estamos hablando aquí. En los mercados feudales de los siglos 13, 14 y 15, si usted se paraba allí a vender cualquier cosa, usted le tenía que dar al señor feudal la mitad de lo que usted producía. El señor feudal se quedaba con todas las rentas y usted con las migajas. Hoy día hay plataformas digitales que funcionan igual que ese mercado feudal, donde para usted meterse allí a vender, le tiene que pagar una renta a Bill Gates y todos los demás. Y es una renta usurera. Están creando un sistema donde ellos van a tener un control absoluto, no solamente de lo que usted compra y vende, sino de sus deseos.

—¿Quiénes se reúnen allí en ese Foro?

—El 1% del 1%. La élite transnacional capitalista-financiera, se están preparando para lo que viene. Saben que esto se cae, están haciendo la transición donde ellos queden arriba.

—En el Foro también hablan de ecología y otros temas sensibles.

—Ellos están reciclando teorías económicas del siglo 19, del economista Thomas Robert Malthus, ahora, bajo una retórica ‘Eco-Malthusiana’. Me explico. Malthus decía que el desempleo y la pobreza del mundo se debía, no a un sistema de explotación capitalista, sino a un problema de sobrepoblación, que había muchos seres humanos y lo que se debía hacer era controlar la población.

—¿Cómo reciclan eso en Davos?

—Ellos la están reciclando bajo una retórica ecologista que yo lo llamo Eco-Malthusiano; porque están diciendo que hay un problema ecológico debido a la existencia de muchos seres humanos. Tú los oyes y suenan progres, porque hablan del medio ambiente. Diciendo: hay 7 mil millones de seres humanos, eso es ecológicamente insostenible; para que sea sostenible necesitamos solamente 2 mil millones de humanos; es decir hay 5 mil millones de humanos que tienen que ser eliminados.

—¿Y cómo van a hacer para reducir esos seres humanos que según ellos sobran en este mundo?

—Por eso la pandemia. Sostener que fue una pandemia es ridículo. Ya sabemos que eso fue creado en laboratorios del Pentágono. Hay evidencias. En el Congreso de Estados Unidos se hicieron vistas públicas a finales de diciembre de 2021 donde la discusión no era si los chinos comen o no murciélagos. Ellos han comido eso toda la vida y no ha habido pandemias, ni epidemias.

—¿Cuál era el debate entonces?

—El debate era que eso salió del laboratorio del Pentágono en Wuhan y la pregunta era si eso escapó o lo escaparon. Ese era el debate. Tres meses después, los rusos entran a Ucrania y se encuentran con 30 laboratorios de Wunan, donde están experimentando con coronavirus de murciélagos desde 2018. ¿Y la pandemia cuándo surgió?, en 2020. Bueno, desde el 2018 están experimentando con pájaros para diseminar la guerra bacteriológica, que eso está prohibido. El hijo de Biden está metido en eso.

—¿Qué ha hecho Rusia con esa evidencia de los laboratorios?

—Los rusos le entregaron esos documentos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y le piden que hagan una investigación con científicos de otros países. Hasta el día de hoy no han hecho nada. Eso no ha salido a la luz pública. Lo que te quiero decir es, que lo de la pandemia estaba diseñada como parte de esta política de reducción de los seres humanos en el planeta, pero el tiro les salió por la culata porque los chinos lograron detener la cosa. Ahora viene la hambruna con la hiperinflación.

—¿Cómo es ese plan?

—Lo están diciendo los jefes de las organizaciones internacionales como António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Él está diciendo que viene una hambruna a final de este año y principios del otro, que va a afectar a millones de seres humanos, porque van a colapsar el sistema de distribución de alimentos con el alza energética a partir de la guerra de Ucrania. Y van a producir una hiperinflación tan grande que la gente no va a poder comprar la comida. El Foro de Davos está detrás de todo esto. Lo otro es que están jugando a una guerra. Están jugando con fuego.

—¿Una tercera guerra mundial?

—Quizás una guerra nuclear de corto alcance. Están hablando de bombas nucleares. Detrás de eso está esa agenda genocida del Foro de Davos. Hay diferentes intelectuales en el mundo que están llamando la atención de eso.

—Por cierto usted ha hablado de la ‘bancarrota de la izquierda’. ¿Se refiere a la izquierda latina?

—En el mundo entero. Por ejemplo en Latinoamérica está el caso de Boric (presidente de Chile). Yo los llamo seudo-izquierda. Son líderes que ganan elecciones, llegan al Estado y cuando llegan, no interrumpen las políticas de dominación, como decía Hugo Chávez. Si tú llegas allí y reproduces las políticas de la derecha, en las próximas elecciones la gente vota por el original y no por la fotocopia; vota por la derecha y la extrema derecha.

—¿Se pudiera decir que esa es la expresión política del Foro de Davos?

—Sí, porque mucha de esa dirigencia de izquierda está tan bien, son parte de los globalistas de Davos que está promoviendo ese tipo de seudo-izquierda.

—¿Ejemplos de eso en la región?

—Por ejemplo este señor Alberto Fernández en Argentina, supuestamente un gobierno de izquierda. Ese es un cuadro del Foro Económico Mundial de Davos. Por eso es que cuando el pueblo argentino se tira a las calles para que no se reconozca la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contraído por Mauricio Macri; Fernández se fue a EEUU y a espaldas del pueblo firmó y reconoció esa deuda. Esa seudo-izquierda cuando llega al poder traiciona al pueblo.

