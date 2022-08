Los artistas de la exposición «Huella del Sur» ofrecieron un recorrido por su muestra en el Museo de Bellas Artes

Con el fin de continuar difundiendo las artes plásticas venezolanas, en específico, la técnica de la pintura, el Museo de Bellas Artes (MBA) realizó un recorrido con algunos artistas de la muestra “Huellas del Sur”. La exhibición se encuentra en las salas 1 y 2 del edificio neoclásico.

Texto y Foto: Prensa FMN

“Huellas del Sur”, es la manera de presentar a un grupo de veinticinco creadores, mujeres y hombres artistas del país, pintores; que en un despliegue de oficio y cualidades asoma a ese mundo de plenitud y reivindicación de la humanidad a la que se aspira. En esta exposición, por lo menos tres generaciones de pintores están presentes en la selección de obras exhibidas.

En el recorrido por la exposición se hicieron presentes artistas plásticos de la talla de Gloria Rojas, Gloria Blancato, Frank Cisneros, Gerardo Falcón, Norma Morales, José Gelhder, Pasión Morales, entre otros exponentes de la plástica venezolana.

Blancato, indicó sentirse contenta por esta exposición “los artistas plásticos quizás seamos muy individuales, en mi caso, soy artista de taller y durante este proceso de pandemia nunca me detuve, siempre me mantuve trabajando; no obstante, me hacía falta ese contacto con el espectador y fue cuando me invitaron a esta magnífica exposición colectiva”.

La pintora, también destacó la importancia de poder compartir espacios con otros artistas y colegas “es muy gratificante poder participar en esta exhibición con grandes exponentes de la pintura venezolana. Ha sido un gran acierto este proyecto”.

Frank Cisneros aprovechó la oportunidad para mencionar que exponer en el Museo de Bellas Artes de Caracas es un sueño hecho realidad para cualquier artista “si hablamos de sueños, para nosotros es un honor contar con Manuel Espinoza como ente de apoyo, lo cual, nos permite creer en los artistas venezolanos (…) La pintura es la vida de uno, pese a que la situación es apremiante en el mundo de las artes, esto no nos detendrá para seguir creando y haciendo arte”.

La socióloga Elizabeth Romero, afirmó que “Huellas del Sur” es un proyecto bastante ambicioso y que su labor fue de compilar las ideas que surgían en cada una de las reuniones que se llevaron a cabo para el proyecto y a partir de esas ideas, le dio forma con un esquema basado en su experiencia profesional.

Cada uno de los artistas que dicen presente en “Huellas del Sur”, en su afán por hacer de su creación y su vida una realización trascendente, van dejando huellas de mayor o menor intensidad que afirman, como un entramado, la memoria sensible de nuestra presencia aquí y en el cosmos.

Desde el recinto para las artes, se extiende la invitación a toda la ciudadanía para que se mantengan al pendiente de las plataformas digitales, @fundacionmuseos y @amigosmuseodebellasartes, pues por esa vía, se estarán dando a conocer las nuevas propuestas culturales que pondrá en marcha la institución museística.