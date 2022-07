Este sábado se inaugura exposición «Fernando Botero» en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas

Fernando Botero se titula la muestra que se inaugurará en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón, ubicado en Parque Central, este sábado 30 de julio a partir de las 2 de la tarde.

Texto: FMN / Foto: EFE

Varias esculturas y pinturas conforman la exposición de este emblemático maestro colombiano, hito en Latinoamérica y en el mundo, siendo que el propósito de este espacio es enfatizar en el conocimiento, reconocimiento y valoración de nuestro patrimonio custodiado, conservado, resguardado y divulgado por nuestras instituciones museísticas.

De acuerdo a Laure Martínez Fernández, curadora del Museo Carmelo Fernández del estado Yaracuy explica que el proyecto artístico de este ícono de las artes visuales “responde a un lenguaje autónomo desde el cual construye un mundo provocador de espíritu reflexivo cargado de convicciones y creencias; es más que una estética de grandes proporciones, representada en la deformación que surge de la serendipia, a partir de lo cual desarrolla su proceso creativo al centrar su interés en la forma y el volumen”.

Da fuerza a su discurso citando a Botero cuando este creador dice: “el verdadero artista necesita una forma de expresión diferente y en cierta forma su importancia está en relación directa con su inconformidad y rebeldía”.

A juicio de esta experta esa inconformidad “lo lleva a construir un mundo diferente, a partir del cual crea las bases para el surgimiento de una belleza distinta que deslumbra, apreciada en sus objetos y personajes robustos, gorditos, con halo de picardía, expresiones particulares que parecieran contenerse en un espacio en cual no encajan.”

Botero dice “Deformación sería la palabra exacta. En arte, si uno tiene ideas y piensa, se ve obligado a deformar la naturaleza. Arte es deformación”.

Fernando Botero Angulo (Medellín, 19 de mayo de 1932) pintor, escultor y dibujante colombiano, domiciliado en Pietrasanta (Italia), sus creaciones artísticas llevan impresa una sui generis e irreverente interpretación del estilo figurativo, denominado por algunos como «boterismo», el cual impregna de una identidad inconfundible a las iconográficas obras, reconocibles no solo por la crítica especializada, sino también por el gran público, incluyendo niños y adultos por igual , constituyéndose en una de las principales manifestaciones del arte contemporáneo a nivel global.

En la colección FMN-Maccar hay 21 obras de este creador, entre ellas Putica (Little Whore, 1977- vaciado en resina sintética- ; El Gato; Bailarina desnuda; autorretrato con Luis XIV (según Rigaud), Self-potrait with Louis XIV (after Rigaud),1973, óleo sobre tela y Venus, 1989, óleo sobre tela, cm.