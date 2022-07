El Museo de Bellas Artes inauguró la muestra «Huella del Sur, Memoria y Creación»

Partiendo de la premisa del hacer y reconocer el trabajo plástico de todos aquellos artistas que de alguna forma han aportado su granito de arena en pro de las artes venezolanas, el Museo de Bellas Artes (MBA) llevó a cabo una inauguración sin precedentes y a casa llena en el edificio neoclásico del recinto cultural, en el que se reunieron 25 artistas para presentar el proyecto Huellas del Sur. Memoria y Creación. La muestra expositiva fue exhibida en las salas 1 y 2 del aludido edificio.

Texto y Foto: FMN

La huella del paso de los seres humanos por el mundo es más que el rastro o el gesto de su existencia; es memoria y testimonio de sus sueños, deseos y proyectos. Los artistas, en su afán por hacer de su creación y su vida una realización trascendente, van dejando huellas de mayor o menor intensidad que afirman, como un entramado, la memoria sensible de nuestra presencia aquí y en el cosmos.

«Huella del Sur, Memoria y Creación» es la manera de presentar a un grupo de veinticinco creadores, mujeres y hombres artistas del país, pintores, que en un despliegue de oficio y cualidades asoma a ese mundo de plenitud y reivindicación de la humanidad a la que se aspira. En esta exposición, por lo menos tres generaciones de pintores están presentes en la selección de obras exhibidas.

Frank Cisneros, artista plástico, fue la mente maestra para ejecutar este proyecto. “Es un trabajo bastante ambicioso. La idea del mismo, es que se muestren obras de 26 artistas de China y los 25 artistas venezolanos para trabajar en las alianzas culturales entre ambos países (…) en un principio no pudimos tener a los 26 artistas asiáticos, pero el objetivo es que esta exposición salga de Venezuela y sea itinerante en China”, relató.

Cisneros aprovechó la oportunidad para indicar que exponer en el MBA es un sueño hecho realidad para cualquier artista “si hablamos de sueños, para nosotros es un honor contar con Manuel Espinoza como ente de apoyo, lo cual, nos permite creer en los artistas venezolanos (…) La pintura es la vida de uno, pese a que la situación es apremiante en el mundo de las artes, esto no nos detendrá para seguir creando y haciendo arte”.

Con más de 40 años de vida artística en el mundo de las artes, Joel Pacheco, es un artista del interior del país y dijo presente en la inauguración de las Huellas del Sur. “La obra que presentó la titulo Pueblo Fragmentado, pero dentro de esas fracciones hay un mundo, un universo de acercamiento a la vida (…) Me ha tocado librar una situación difícil con mi carrera y el Mal de Parkinson que padezco. No ha sido sencillo, pero siempre busco llevar adelante mi trabajo”.

A continuación una amena entrevista que concedió el artista Pacheco:

-¿Cuán difícil ha sido mantenerse en su profesión con afección que padece?

-«Hay una conexión entre mi ser y el manejo de mi cuerpo que también es aprendizaje. Estoy aprendiendo de las condiciones que presento, para poder manejar el material, las herramientas de trabajo, los pensamientos con el fin de ejecutar mi obra».

-¿Hacia dónde se inclina su trabajo?

-«Después de años de investigación, entendí que mi trabajo o lo que yo buscaba para mi trabajo no se encontraban en las tiendas, más bien estaba en las tierras. Por ende, me vi inmerso en el Arte Popular. Viajé por pueblos venezolanos y latinoamericanos para conocer más acerca de su ingenio para nutrir mi obra».

Con un tono de voz reflexivo, Pacheco mencionó que aún quedan cosas por revisar en la enseñanza del arte hacia la generación de relevo y explicó que “creo mucho en el arte popular y en la enseñanza para los jóvenes. Por ello, intento explicarles que el arte se trata de construir o reconstruir algo que se agota. Siempre hay que ingeniarse ideas para innovar en el mundo de las artes (…) producir una obra de arte es un proceso de conciencia, de saber lo que se quiere hacer, el sentido que se le quiere dar a la obra y conocer el entorno con el cual se convive”.

El artista popular también acotó que en ciertos aspectos el consumismo arropó al arte venezolano, pues si no se cuenta con un determinado papel de trabajo o el pigmento de una determinada marca, los jóvenes no experimentan en hacer o buscar una solución para ese problema

-¿Qué se debe mejorar en las artes venezolanas?

-«La entrega, la pasión y la dedicación son algunos de los aspectos que se deben mejorar. El hacer diario es lo que te permitirá materializar la obra. Todos los días es pensar en un proyecto nuevo, siempre mantener la mente trabajando en nuevos proyectos».

-¿Cómo se siente al ver su obra expuesta en el Museo de Bellas Artes de Caracas?

-«Me siento demasiado emocionado. Además de ver mi obra expuesta, es el hecho de poder ver a personas y colegas de mi generación, con los que me crucé en los pasillos de las escuelas de artes o en los salones de arte. Sencillamente, es muy satisfactorio este momento, pues yo estuve como pasante en este mismo museo y en ese tiempo me dije: ´algún día tengo que exponer aquí. Al hacer una introspectiva me doy cuenta de que esa frase no fue una utopía, sino un objetivo, hoy hecho realidad.

La directiva del MBA indicó que “esta exposición pudiese ser vista como la revisión de la pintura en Venezuela en los últimos 20 años. Hay artistas de todos los estados y de diversas generaciones presentes en esta muestra”.

El personal directivo también afirmó “nos honra exhibir en nuestras salas esta muestra, que por su importancia estamos seguros de que será celebrada por ese público que constantemente nos visita y que está ávido y deseoso de conocer cada día más de la creación y de la producción sensible de nuestros artistas”.