Presidente Maduro propone que la Celac convoque a reunión e invite a Joe Biden

El presidente de la República, Nicolás Maduro, propuso este lunes celebrar una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en la que sea invitado el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden.

Texto: Últimas Noticias / Foto: Prensa Presidencial

El mandatario venezolano planteó la cumbre de la Celac tras denunciar nuevamente el acto de exclusión y discriminación de Washington y su decisión de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles desde este lunes.

Maduro afirmó que tendrá que ser el presidente argentino Alberto Fernández, quien preside temporalmente la Celac, que convoque «más temprano que tarde a una reunión cumbre» donde asistan «los 33 países de América Latina y el Caribe y sea invitado el presidente Joe Biden a escuchar la dignidad de nuestros pueblos y nuestra historia».

«Será una forma de iniciar un nuevo camino, como planteaba hoy el presidente (de México) López Obrador en las reflexiones que ha venido haciendo. Un nuevo organismo donde participen todos los países de nuestra América», dijo el mandatario durante una reunión del Consejo de Vicepresidentes.

Maduro afirmó que EEUU «le metió una puñalada a la pretendida Cumbre» de las Américas, la cual aseveró es un «fracaso total».

«No tiene agenda, no tiene tema, no tiene puntos de decisión, no tiene nada que vincule esa reunión a los problemas y los asuntos de interés de los pueblos de las Américas», agregó.

Afirmó que pese a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, en la cumbre de Los Ángeles estará la voz de estos tres países «de distintas maneras, en las calles como protestas, en el salón de reuniones».

«Nosotros nos sumamos al repudio general de nuestro continente a la discriminación, a los actos de exclusiones de Estados Unidos», aseveró el jefe de Estado.

Valentía de AMLO

Maduro expresó su «admiración por la claridad y valentía» del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ratificó este lunes que no asistirá a la cumbre en Los Ángeles tras señalar que «no se invita a todos los países de América» y apuesta por «cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos».

«Nosotros hemos expresado nuestra admiración por la claridad y la valentía del presidente López Obrador y todo el apoyo al mensaje que ha enviado él en las últimas semanas de abandonar el mundo de las sanciones, bloqueos, de la exclusiones, de la discriminación», dijo Maduro.

La Cumbre de las Américas se estará realizando en el Centro de Convenciones de los Ángeles, California, durante los próximos cinco días, del 6 al 10 de junio.

La exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba; y las ausencias de países como Bolivia, y las naciones miembro del Caricom, han puesto en duda el sentido de la Cumbre.

Sin embargo, se estima que los Estados que asistieron discutan sobre la pandemia del coronavirus y sus implicaciones para la salud, la economía, la educación y la protección social, así como las amenazas a la democracia y la crisis climática.