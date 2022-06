López Obrador anuncia que no acudirá a la Cumbre de las Américas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se realiza a partir de hoy en Los Ángeles, Estados Unidos. «No voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión», dijo el mandatario, añadiendo que México estará representado por el canciller, Marcelo Ebrard, en la cumbre, que comienza este lunes en Los Ángeles.

Texto: Telesur

«Creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos: la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países. No puede haber Cumbre de la Américas si no participan todos los países del continente americano», subrayó.

Las declaraciones de López Obrador se produjeron, luego que el Gobierno de Joe Biden tomó la decisión final de excluir a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, a pesar de los esfuerzos de México para que acudieran todos los países del continente.

Sin embargo, el presidente mexicano agregó que su par estadounidense, Joe Biden, es «buena persona» y explicó su decisión de no invitar a ciertos países con «muchas presiones de los republicanos» que se ejercen contra él «que tiene que ver con la comunidad cubana en Florida, EEUU».

«Como vienen las elecciones (en EE.UU.) les tienen miedo porque amenazan de que si se logra una nueva política con Cuba o con cualquier país de América y ellos no están de acuerdo, entonces llaman a no votar por partidos, por candidatos y tienen mucha influencia», explicó.