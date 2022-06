Omar González: El cine debe hacer mayor énfasis en la realidad y no en la ficción

Este martes se llevó a cabo el conversatorio «Hablemos de Cine» en la sala de proyecciones de la Fundación Cinemateca Nacional (FCN) que contó con la participación del especialista antillano Omar González y del cineasta venezolano Wilmer Pérez Figuera, quienes dieron sus impresiones sobre este arte audiovisual.

Texto: Marlyn Méndez/Foto: Oscar Arias

Para el escritor y periodista cubano, Omar González -premio Casa de las Américas en 1978- es importante que el cine refleje la realidad de los pueblos, haciendo mayor énfasis en la cultura como símbolo de identidad y no en la ficción.

“Históricamente ha habido un movimiento cinematográfico en Latinoamérica y ahora también en el Caribe y se está pronunciando a través de la revolución digital con contenido más real y con identidad de su cultura y tradiciones; países como Argentina, México, Brasil, Colombia, Cuba, entre otros están demostrando una fuerza tremenda en sus raíces y en su idiosincrasia. Sin embargo, se debe trabajar más para lograr una respuesta ante la hegemonía hollywoodense”, reflexionó González.

“Estamos rodeados de un cine enajenante, comercial, sensacionalista y poco edificante que no reconoce nuestra cultura. Las tramas, argumentos y los escenarios pintorescos creados desde la mirada del cine norteamericano, disminuyen nuestra esencia porque la visión de los estadounidenses es muy limitada hacia América Latina. Sin embargo, han habido respuestas desde el cine Latinoamericano, se creó con calidad y contenido y tuvo su apogeo, pero la industria hoy en día está en manos de distribuidoras, sectores dudosos que no están pensando en la producción de un cine alternativo, es decir, cultural, educativo y de creación de conciencia, el cine local no se sensibiliza”, criticó el también miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad.

El cineasta venezolano, Wilmer Pérez Figuera -quien recibió una Mención Especial en el 1er Festival de Cine Cumbe San Agustín por el documental Haití, el rostro escondido- manifestó que Latinoamérica y el Caribe deben encontrarse mediante el séptimo arte.

“Pienso que ambas (regiones) deben tener ese encuentro de fortalecimiento como lo ha tenido el cine venezolano; y señal de esto fue el Festival de Cine Cumbe San Agustín que fue determinante y no puede pasar desapercibido, no solo por el lugar en que se realizó, sino también porque ayudó a los cineasta a reconocerse entre sí y con la gente”, indicó.

Desea que Haití, el rostro escondido, se proyecte próximamente en las pantallas de la Cinemateca Nacional, puesto que el audiovisual fue elaborado para “salas de arte y ensayo”.

