Fuerzas israelíes atacaron el funeral de la periodista palestina Shireen Abu Akleh, asesinada el miércoles pasado

Las fuerzas de seguridad de Israel atacaron este viernes a una multitud en la Ciudad Vieja del Jerusalén Oriental que llevaba el ataúd con el cuerpo de Shireen Abu Akleh, la periodista del canal catarí Al Jazeera asesinada esta semana. El medio culpó a las fuerzas israelíes de haber perpetrado deliberadamente el crimen «a sangre fría».

Texto: Actualidad RT

En los videos que circulan en redes se ve a los agentes golpear a los enlutados con porras y emplear otro equipo antimotín. El corresponsal de Al Jazeera en el terreno ha reportado sobre al menos cuatro asistentes detenidos. Dos de ellos quedaron bajo arresto por levantar la bandera palestina. «De hecho, eso es ilegal según la ley israelí», cita el medio al reportero.

Asimismo, la policía israelí rompió una ventana del carro fúnebre para agarrar una bandera palestina que estaba en la parte trasera del automóvil.

La procesión de hoy reunió a miles de palestinos. El cadáver de la periodista fue llevado desde la ciudad de Yenín (Cisjordania), donde ocurrió el ataque, hasta Jerusalén a través de las ciudades de Nablus y Ramala, cuyos habitantes rindieron tributo a la fallecida.

La víctima recibió un disparo en la cabeza este miércoles, mientras cubría una redada del país hebreo en Yenín, en Cisjordania. El Ministerio de Salud palestino y los periodistas de Al Jazeera indicaron que la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital en estado crítico, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Según las autoridades de Catar, la reportera llevaba un chaleco de prensa cuando ocurrieron los hechos.

Aparte de Abu Akleh, un ciudadano palestino llamado Ali Samoudi que trabaja para el periódico Quds —con sede en Jerusalén—, resultó herido en la espalda.

The closest video of the #Israeli police suppressing the funeral procession of Shireen Abu Aqleh as the coffin was leaving the French hospital towards the cemetery pic.twitter.com/TaOsvCUUCd

— Rushdi Abualouf (@Rushdibbc) May 13, 2022