Ejecutivo Nacional retomaría método 7+7 de ser necesario

«Si hiciera falta por un crecimiento desmedido en las próximas semanas, y si fuera justificado nosotros pasaríamos nuevamente al método 7+7, sólo si hiciera falta. La clave es cuidarse y vacunarse, para seguir este año con buen pie”, así lo expresó el Mandatario nacional, Nicolás Maduro, al destacar el crecimiento de los casos en el país por la presencia de la variante Ómicron del virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19.



En este sentido, recordó que la población venezolana “ha lidiado con todas las variantes y Ómicron nos ha llevado de 200 casos diarios a 1.200 casos. Es mucho más contagiosa, no es más letal, y en el transcurso de las próximas semanas esta variante va a ser dominante en el país y va a desplazar a las otras variantes”.

Al respecto, destacó la capacidad de contagio de la variante, por lo que exhortó a la población venezolana a mantener los cuidados y medidas de prevención y bioseguridad en sus funciones diarias.

“Yo podría ratificarle nuestra voluntad de avanzar en el control de la pandemia, atención de los contagios y la vacunación de toda la población venezolana y mantener la flexibilización, para mantener el desarrollo económico y social del país, pero debemos cuidarnos y vacunarnos”, señaló Maduro.

Maduro no descarta reactivar método 7+7 en próximas semanas ante aumento de casos de Omicron

Sus palabras se emitieron al recibir, en el Palacio de Miraflores, a la directiva de la Asamblea Nacional (AN), para hacer entrega de la notificación que da cuenta del inicio del período legislativo 2022-2023, tras su instalación el pasado 5 de enero. La actividad fue encabezada por el Jefe de Estado junto a Jorge Rodríguez, presidente de la AN e Iris Varela, primera vicepresidenta de la AN.

Trabajo arduo

«Es una gran alegría recibir las buenas noticias de la Asamblea Nacional que si trabaja, de la Asamblea Nacional que le abrió las compuertas a la opinión pública, al pueblo de Venezuela para los grandes temas que el Poder Legislativo debe llevar adelante», enfatizó. «La Asamblea Nacional logró la reinstitucionalización del Poder Legislativo y del Poder Electoral de Venezuela».

También destacó la necesidad de construir una oposición dialogante y nacionalista y acuerdos de coordinación.

Maduro recibe a diputados de la Asamblea Nacional para notificación de activación 2022

El presidente comentó algunas de las actividades y logros alcanzados por la AN durante el período 2021-2022 como la aprobación de 62 acuerdos sobre temas de interés nacional. Se designaron 10 embajadores, 4 actos de control político, designación de 8 autoridades cuyas potestades le corresponde a la AN y la aprobación de 38 leyes.

«Después de una sequía de la Asamblea Nacional guaidocista, que solo aprobó una sola ley, pasó a la historia como la Asamblea más oscura , estaban a contrapelo de los intereses de las mayorías de Venezuela. En este período, al contrario, se sancionaron 38 leyes», destacó el presidente. «La calidad de las leyes promulgadas, es importante», destacó Maduro.

Leyes con su plan de acción

Sin embargo, el Primer mandatario, instó a la directiva de la AN a darle más promoción a las leyes promulgadas e insistió en la necesidad de que cada ley esté acompañada de su propio plan de acción.

«Cada ley debe estar acompañada por un plan de desarrollo, despliegue y acción, que debe darse a conocer una vez promulgada. De lo contrario, es letra muerta. Amerita que los diputados y los ministros, acompañen a esa ley con el pan de acción. Por ejemplo, la ley de la Gran Misión Chamba Juvenil, requiere de un plan para motorizar los empleos a los jóvenes, después de su promulgación es que empieza el verdadero trabajo, dijo el Presidente.

Pidió al vicepresidente de economía, Tareck El Aissami y a los ministros del área económica que una vez se apruebe la Ley de Zonas Económicas Especiales, crear el plan de acción en las entidades para impulsar el desarrollo nacional.

«Tenemos que hacer el plan para que una vez la Asamblea Nacional apruebe la super Ley de Creación de Zonas Económicas Especiales salgamos a crearlas en todo el país». Asimismo comentó que se habían engavetado algunas propuestas producto de las discusiones en las regiones y solicitó a las autoridades revisarlas de nuevo.

Acciones contra Guaidó

Maduro también instó a los diputados y diputadas a investigar la gestión del Parlamento que estuvo bajo control de la oposición hasta enero de 2021. “Los sucesos del 04 de enero pasado, tienen que ser investigados y explicados a la población venezolana y reitero que sea el Poder Legislativo del país, quien en uso de las atribuciones que le otorga la Constitución muestre al país como se repartieron millones de dólares entre los mafiosos de Juan Guaidó”.

Denunció que el Gobierno de Estados Unidos en comunicado oficial del 06 de enero de este año, reconoció “haber entregado a la banda de mafiosos de Juan Guaidó mil 900 millones de dólares».

Maduro: ¡No me temblará el pulso para hacer justicia contra la banda de Juan Guaidó!

Instó, a los parlamentarios asistentes a ejercer sus facultades establecidas en el articulado de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “para dar un paso más allá para las acciones de carácter judicial y penal contra esta gente. El pueblo de Venezuela pide justicia contra esta mafia que se ha repartido el dinero de los venezolanos”.

En este sentido, destacó que los principios de libertad, constitucionalidad y democracia, “dieron paso a la participación política de todos los actores, por ello hoy la oposición cuenta con espacio en gobernaciones y alcaldías”.

En la actividad, también estuvieron presentes el diputado Pedro Carreño, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior; Timoteo Zambrano, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Jesús Suárez Chourio, presidente de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación; Ricardo Sánchez, presidente de la Comisión permanente para la Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación; Soberanía e Integración; Ilenia Medina, vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, y Luis Parra, vicepresidente de la Comisión Permanente de Ecosocialismo.

También participaron José Gregorio Correa, segundo vicepresidente de la Comisión Ordinaria para la Investigación, Verificación y Difusión del índice legislativo vigente de la República Bolivariana de Venezuela, y los diputados Rodbexa Poleo, Bernabé Gutiérrez, Luis Augusto Romero y Juan Carlos Alvarado.

Por el Ejecutivo Nacional participaron Vladímir Padrino López, vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y Ministro de la Defensa; así como también Remigio Ceballos Ichaso, vicepresidente Sectorial para Seguridad Ciudadana y La Paz, y Ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz; y Ricardo Menéndez, vicepresidente Sectorial de Planificación.