Venezuela registra dos nuevos casos de la variante Ómicron: Se alcanzará 90% de vacunación antes del 31 de diciembre

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó este lunes que fueron registrados en la nación dos nuevos casos de la variante Ómicron del virus SARS-CoV-2, responsable del Covid-19, procedente de vuelos internacionales desde Panamá y el Reino Unido. Detalló que los contagiados tienen un cuadro clínico asintomático. Con esto la nación registra hasta la fecha nueve casos de la variante del virus. Por consiguiente, el Jefe de Estado indicó la importancia de la vacunación para no permitir que el virus se haga dominante en el territorio nacional.



“Tenemos que hacer un esfuerzo para que la variante Ómicron no se haga dominante en Venezuela”, señaló en una jornada de trabajo para mostrar los avances del Plan de Vacunación contra la enfermedad. Asimismo, pormenorizó que, a pesar de los contagios por COVID-19, el país registra seis casos por cada 100 mil habitantes, un índice bastante bajo en comparación con otros países. Señaló que este índice es cuatro puntos menos respecto a la semana anterior.

Presidente Maduro en balance de vacunación y lucha contra Covid-19, 27 diciembre 2021

«El descenso sostenido de la curva de contagio coincide con el incremento de la vacunación a escala nacional» explicó al tiempo que agregó que esto es “gracias a que nos cuidamos colectivamente, gracias a la vacunación y a la conciencia superior de la familia venezolana».

El Dignatario destacó que el 87% de la población se ha vacunado contra el virus, siendo Caracas la entidad con mayor número de inmunizados, seguido por los estados Táchira, La Guaira, Carabobo, Miranda, Lara, Mérida, Guárico, Cojedes, Trujillo, Aragua, Yaracuy, Nueva Esparta y Falcón.

Despliegue para la vacunación debe garantizar 90% de la inmunización nacional

En esa línea reiteró la necesidad de reforzar las estrategias para aumentar la vacunación en Amazonas, Barinas, Anzoátegui, Zulia, Apure, Portuguesa, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Sucre con el fin de alcanzar la meta del 90% por ciento de la población inmunizada para el 31 de diciembre.

“Que todo el mundo se despliegue esta semana para llegar a la meta de 90 por ciento de vacunación a escala nacional”, instruyó el Presidente.

En particular, el Dignatario hizo un llamado a avanzar en el plan de vacunación, al señalar que el estado Anzoátegui junto a Zulia y Monagas son entidades que deben desplegarse con mayor fuerza en el proceso de vacunación. En contraste, dijo que la ciudad de Caracas superó la expectativa en la dinámica de inmunización, al tiempo que destacó que esto se ha dado en un contexto en el que ha habido movimiento y capacidad de compra en época decembrina por parte de la población.

“Seis millones de familias recibieron un poderoso bono navideño, y todavía falta el bono de fin de año” a través del Sistema Patria, dijo a propósito de la movilización de los venezolanos y venezolanas al hacer sus compras decembrinas.

Venezuela redujo los contagios por COVID-19 en un 42 por ciento

En la semana del 19 al 25 de diciembre de 2021, el país registró 1.939 nuevos casos de COVID -19, lo que representa “1.402 casos menos que la semana anterior” y una “reducción del 42 por ciento”, informó el Presidente Maduro.

El Jefe de Estado destacó que se registró un promedio de 277 casos nuevos y 300 recuperados por día. “Es tu logro compatriota que me escucha, familias que me escuchan, hombres, mujeres, niños, niñas. Es el logro en tu hogar, es el logro en tu comunidad”, valoro el Mandatario venezolano, quien además refirió que “mantiene el descenso sostenido de la curva durante once semanas consecutivas que coincide con el incremento de la vacunación a nivel nacional”.