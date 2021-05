Haled Hindi explicó con detalles el origen del conflicto de Israel contra Palestina (+Audio)

El pasado 13 de mayo, Haled Hindi, coordinador de la Liga Latinoamericana por el retorno a Palestina, fue entrevistado en el programa «En 2 Caras», que Nelson García e Inder Romero conducen en Alba Ciudad, en torno al conflicto entre Israel y Palestina que recrudece en estos momentos.

Hindi, quien también es miembro de la junta directiva de la Federación de Entidades y Asociaciones Árabes de Venezuela, inició contextualizando sobre la historia del conflicto entre Palestina e Israel. Relató sobre el plan planteado por el sionismo a finales del siglo 19, de constituir un estado para las comunidades judías en el mundo. En 1917 los banqueros judíos financiaron a Gran Bretaña para vencer a Alemania en la I Guerra Mundial, con la condición de que les diera tierras para hacer un estado judía.

Eso no pasó en aquel momento sino en 1947, cuando Gran Bretaña, apoyado por los países imperiales de ese momento, emitió una resolución en las Naciones Unidas que divide la tierra palestina en dos estados: una parte palestina, con el 44%, y una parte judía con el 56%; la ciudad de Jerusalén quedaría como capital de ambos estados bajo administración internacional. Eso fue ilegítimo e ilegal, explicó Hindi, porque no se consultó al pueblo originario si se acepta el estado en estas condiciones o no. Si bien el argumento era que la comunidad judía fue masacrada por Hitler en la II Guerra Mundial, se pregunta por qué no fue castigada la Alemania nazi, sino un pueblo que no tuvo nada que ver con la masacre de los judíos. «Los que hicieron eso fueron los cristianos europeos. ¿Por qué no aceptaron a los judíos en Europa, sino que los trasladaron a la tierra de Palestina?» Señala que esto se debió a una conspiración de los sionistas judíos para «obtener un sueño» y controlar la economía mundial.

Señaló además que los banqueros sionistas también son responsables de las agresiones financieras, que no son sólo contra el pueblo palestino sino contra los pueblos que buscan su autodeterminación y están en conflicto con los países imperialistas que buscan doblegarlos.

Esta y mucha otra información puede encontrarse en la entrevista, cuyo audio completo puede encontrar al inicio de este artículo.