Embajador palestino entrevistado en Aquí con Ernesto Villegas: Un niño nacido allí en 2008 ha vivido y resistido cuatro guerras

El embajador del Estado de Palestina en Venezuela, Fadi Alzaben, destacó que a pesar de los 12 días de ataques de Israel a su nación, «nuestra capital eterna es Jerusalén. ¡No vamos a dejar de resistir! Más de 240 mártires cayeron recientemente. Hay muchos niños fallecidos, muchas personas afectadas, inclusive otras de nacionalidades árabes». El ministro del poder popular para la Cultura, Ernesto Villegas, entrevistó al diplomático en su programa de televisión dominical «Aquí con Ernesto».



El representante palestino afirmó que se declaró el cese del fuego y la resistencia popular logró contener al fin estas atrocidades, «nosotros como pueblo y gobierno palestino agradecemos a Egipto, Catar, Jordania y todos los pueblos árabes hermanos porque intervinieron y pusieron fin a estos ataques en la Franja, en Cisjordania y en Jerusalén».

Embajador de Palestina en Venezuela, Fadi Alzaben, entrevistado en "Aquí con Ernesto Villegas"

«No puedo asegurar que ellos no vayan a seguir», explicó Azaben. Añadió que «en Palestina no hay un conflicto, hay una ocupación. No hay una igualdad entre el ocupado y el ocupante. La resistencia es un derecho sagrado para un pueblo ocupado, que lo permiten todas las reglas y leyes en el mundo«.

«En estos últimos ataques fueron borradas 20 familias por completo. Lanzaron una bomba de varias toneladas a las tres de la mañana y desaparecieron todas esas familias, incluyendo sus niños, quienes estaban durmiendo y quienes soñaban con ser libres». Denunció que los palestinos viven en «la cárcel más grande del mundo a cielo abierto», denunció.

Muchos medios de comunicación en el mundo son cómplices; muestran el daño a Israel pero se callan los sufrimientos de Palestina: «las imágenes son claras, por eso Israel atacó a la sede de Al Jaazera» señaló.

«Israel tiene muchas cabezas nucleares, no se puede comparar su fuerza a la nuestra; es la cuarta potencia mundial militar, mientras que nosotros no tenemos cómo combatirlos en igualdad. Sin embargo, todos estaban combatiéndolos, lanzando cohetes; hasta mujeres embarazadas, resistiendo lanzando cohetes», comentó el embajador.

«En el 2008 hubo una guerra, en 2012 otra guerra, en 2018 otra guerra y ahora otra vez. Nos han destruido escuelas, hospitales, muchas vidas de niños. Quieren llevarnos a la edad de piedra (pero) no nos vamos a dejar vencer», enfatizó el embajador. Explicó que «un niño en Palestina que nació por el 2008 ha vivido y resistido cuatro guerras. ¿Cómo está creciendo? Con traumas. Es la cosa más fea del mundo estar y sentirse inseguro por la situación cuando se sale de casa».

Limpieza étnica

Denunció la limpieza étnica que se vive actualmente en esa nación. Explicó que apenas tienen el 12 por ciento de lo que era Palestina hasta 1948. «Ellos (Israel) han acabado con la cultura y la tradición de mi país. Ellos tienen un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, que es el de Estados Unidos, y eso se viene llevando desde antes de 1948 por el movimiento sionista y ahora más con el Estado de Israel», aseveró Alzaben.

Señaló que «somos un pueblo original. A nosotros nos dieron el 22% del territorio y a ellos el 78%. Ellos no han dejado de confiscar territorios palestinos y de cometer sus atrocidades, ellos han pasado por encima de todas las leyes. El mundo sigue en silencio, es cómplice de todo lo que viene ocurriendo con esta catástrofe que vivimos diariamente desde 1948, afianzada desde 1963».

«Antes de la ocupación de Palestina vivían cristianos, musulmanes y de otras religiones en paz. Pero luego llegaron y han estado acabando con esto«, recalcó.

Acotó que «hay que hacerle pagar a Israel por sus crímenes. El mundo tiene que decir: ¡basta ya de tanta injusticia! El pueblo palestino tiene años y años sufriendo esta situación y el mundo sigue callado al respecto».

Alzaben recordó: «cuando se firmó la paz de los valientes, no de los cobardes, que fue hecho por nuestro líder Yasef Arafat, buscamos poner fin a estos conflictos; sin embargo, nos sentimos traicionados por Israel y por todo el mundo. La comunidad internacional tiene mucho que ver en esto. Me duele decirlo: se han firmado dos acuerdos de este tipo con ellos, pero desde el lado israelí se incumple».

Recalcó que «nos han destruido edificios, de paso tenemos 15 años de bloqueo. Tenemos escasez de materiales para la construcción. La política de Israel es hacernos la vida imposible. No tenemos acceso a la frontera, no tenemos ni puertos ni aeropuertos. A veces, para ir de un pueblo a otro en un recorrido de 20 kilómetros tardan hasta 4 horas».

Estados Unidos y Palestina

Piden que aparezcan otros árbitros porque Estados Unidos no ha sido imparcial. «Debería estar Rusia, la ONU u otros en medio de esto. ¡Queremos la paz!», reafirmó el embajador.

Recordó con pesar las decisiones del ex presidente estadounidense Donald Trump. «No esperaba menos de ese presidente, fue una violación de los acuerdos que él llevó contra Palestina». Sobre el actual presidente (Joe Biden), señaló que tiene un poco más de 100 días gobernando y se ha enfocado en corregir los desastres dejados por Trump, por lo que cree que es temprano opinar de su gestión sobre Palestina. «Queremos un consejo de paz, estamos abiertos a reunirnos y a llegar a un acuerdo», indicó.

«Israel ha llevado parte de la política Palestina, de manera ilegal. Es muy complicado ir a la Franja de Gaza por lo que implica logísticamente», refirió.

Covid-19

Denunció que «Israel no ha permitido que las medicinas contra la pandemia ingrese por la Franja de Gaza; sin embargo, Palestina ha vacunado a todos sus habitantes regados por el resto del mundo», indicó Alzaben.

Explicó que también la ocupación ha significado grandes trabas para la economía palestina, que incluso viola el Acuerdo de París firmado en 1993 y que Israel se niega a actualizarlo porque no les conviene. «Ellos cobran nuestros impuesto que es el 60% de ingreso y a veces con ello nos castigan, nuestra principal fuente es el turismo que está paralizado», detalló.

Palestinos en Venezuela

Indicó que en Venezuela viven entre 8 mil y 11 mil palestinos muy activos. Describió que hay una tercera y cuarta generación de palestinos en esta nación que forman parte de la cotidianidad venezolana, pero que se sienten también palestinos como sus antecesores.

De Venezuela le gusta su pueblo, los paisajes, la comida, la cotidianidad de sus habitantes, también de la solidaridad del venezolano con Palestina. La esposa y las hijas del diplomático son venezolanas. A él le gustan el vallenato, el joropo y preparar sancochos al estilo venezolano.

Su compañera, Zoila Colmenares, es de Cagua, estado Aragua, a quien conoció en un bazar diplomático en Madrid, España. «Ella se enamoró de una pulsera y cuando volvió a comprarla ya no estaba, me dijo un compañero quien ahora es el embajador de palestina en Nicaragua. Busqué otra pulsera, fui a su espacio, pregunté por y ella me dijeron sus compañeros tras describirla: ´Ah te refieres a Zoila´, allí comenzó el amor», narró.

«Mi esposa e hijas no pueden ir a Palestina porque no nacieron allí, y si no llevo a mis hijas antes de los 16 años perderán la nacionalidad. Tengo compañeros que nacieron en la diáspora son embajadores pero no pueden entrar a este territorio», explicó.

De Venezuela agradeció todo el apoyo ofrecido y dado por el presidente Nicolás Maduro, de su gobierno y de su pueblo, en el país se encuentran estudiando más de 80 palestinos proveniente de esa nación árabe, no han venido más por la pandemia del Covid-19, también otros que han venido en medio de la diáspora, «Palestina vive en el corazón de todos los palestino en el mundo».

Su padre, periodista y asesor de Yaser Arafat, fue asesinado. «Fue traicionado y ese hecho lo llevó a ser víctima de ese homicidio. La última vez que fui a la Franja de Gaza, fue para despedirme de él en su velorio», afirmó.

Ha sido embajador de Palestina en Colombia, Portugal y Brasil.

Criticó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, porque apoyó la masacre de Israel a su país. «Él no representa a los estados americanos, mi total repudio hacia él por ese comunicado emitido en esos días», fustigó. «No vamos a perder la esperanza, espero llevar a mis hijas a Palestina, que crezcan allí y trabajen allí en un futuro. Israel es un estado terrorista», sostuvo.