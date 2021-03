Viceministro de comercio Daniel Gómez: La Sundde no puede permitir la inflación en dólares

Daniel Gómez, economista de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y viceministro de Política de Compras y Contenido Nacional del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, fue entrevistado este 25 de marzo en el programa «En 2 Caras» que se transmite todos los jueves a las 4:00 p.m. en la emisora Alba Ciudad. Allí explicó las razones por las que se ha permitido la dolarización en el país, el papel de la Sundde (Superintendencia Nacional de Defensa de Derechos Socioeconómicos) y el papel de empresas y supermercados de países aliados, como Irán, que se han establecido en Venezuela.

Al preguntársele por qué se permitió la dolarización en Venezuela, señaló que el sistema dual permitió estabilizar el comercio y los costos operativos de las industrias, y que quien invierte va a ser retribuido con una moneda más estable.

Señala que la dolarización ha sido aceptada como consecuencia de la guerra económica que ha vivido el país. «La guerra económica no la hemos sabido explicar al detalle. No es un tanque, no es un avión, no son metralletas; estamos en una nueva era de guerra de cuarta generación».

Recordó que, antes de la autoproclamación de Juan Guaidó, la guerra económica ya era bastante fuerte. Recordó, por ejemplo, que la industria farmacéutica venezolana era la más costosa del mundo. «Los pasajes aéreos eran los más costosos. Era más caro viajar de Caracas a Madrid, que de Argentina a Madrid, a pesar de la diferencia en distancia. El importar materias primas, para Venezuela es más costoso que para otros países». A todo eso, hoy se añadió el bloqueo de los activos venezolanos en el exterior.

Gómez afirma que «estamos más en un sistema dual. El bolívar no ha dejado de existir; sigue circulando» y, en su opinión, la mayor parte de las transacciones siguen siendo en bolívares.

Recordó también que el ataque sistemático a la moneda nacional forma parte de esta guerra económica, que causó una merma al salario de los trabajadores y las inversiones nacionales. «La gente necesitaba respaldarse en algo más fuerte que la moneda que estaba siendo atacada, y por eso estamos aceptando un sistema dual».

En cuanto al Petro, indicó que ha tenido un incremento de 50 por ciento en su uso en seis meses. Su intercambio sigue siendo pequeño, pero ha crecido e irá creciendo cada día más.

Sobre la existencia de supermercados como Megasis, empresa de capital iraní que se han establecido en Venezuela para vender productos importados desde la nación persa, señaló Gómez que siempre se debe preferir lo producido en Venezuela, pero la realidad es que se produce en Venezuela menos del 30 por ciento de lo que se consume en el país. Ante esta realidad, dada la necesidad de importar, es preferible darle la oportunidad a productos de países aliados, como Irán, antes que traer marcas estadounidenses, que son las que nos están aplicando sanciones y nos introdujeron en la crisis económica actual. «Irán se arriesgó a traernos buques petroleros en momentos de crisis», cuando una parte del mundo prefirió darnos la espalda.

Destacó Gómez que el kilo de pasta o de arroz iraní que se vende en Megasis es más económico que lo que se consigue en cualquier supermercado, y que no se tratan de inversiones del Estado venezolano, sino inversiones internacionales que vienen a Venezuela. También aseguró que cualquier empresa internacional, incluso estadounidense, puede venir a Venezuela y tendrá sus inversiones seguras.

Labor de Sundde

En cuanto a la Superintendencia Nacional de Defensa de Derechos Socioeconómicos (Sundde), destacó que «es enemiga de la injusticia. Su lema es: ‘justos somos más’. No somos enemigos de la iniciativa privada».

Sobre el tema de Farmatodo, empresa que ha sido denunciada continuamente por sobreprecios y por no tener vuelto en divisas, «nos avocamos a una serie de denuncias. Y no es que fuimos a cerrar Farmatodo a cerrar el local, sino a entender qué está sucediendo allí, con criterios equilibrados». Señala que se les pide su estructura de costos, se comparan los márgenes máximos de utilidad establecidos en la Ley de Precios Justos (30% en la comercialización), los cuales aseguró que se están respetando.

«Espero ustedes entiendan que son circunstancias complicadas y hay que tener mucho equilibrio, mucha mano zurda, para que la economía crezca, la población pueda acceder a los bienes de consumo, y eso es un volante que no es fácil de manejar», aseguró.

Explicó Gómez que, si un producto está marcado en bolívares, fácilmente su precio va a variar. Si tiene componentes importados, se permite el cálculo de su precio en dólares. «Evidentemente, si el dólar sube a través de la tasa del Banco Central de Venezuela, su precio variará en bolívares pero no en dólares. Nosotros no podemos permitir la inflación en dólares«, aseguró.

Calzado

Sobre el Plan Z, indicó que en Venezuela hay una capacidad instalada de la industria del calzado que sobrepasa la demanda nacional y tiene capacidades de exportar, pero que fue mermada por el flujo de las importaciones, pues países como China son más eficientes en la producción por volumen, lo que abarata los costos. Ese tipo de cosas causó que la industria del calzado fuese decayendo en los últimos 40 años. La política es reactivar esas capacidades industriales que sí hay en Venezuela, para satisfacer las necesidades de la población más vulnerable, generando fuentes de empleo, inversiones e instalando nueva tecnología.

Gomez destacó, sobre sus antecedentes, que «mi abuelo fue comandante del Porteñazo, movimiento cívico-militar en 1962, y su papá (mi bisabuelo) fue uno de los militares que intentó alzarse contra Juan Vicente Gómez. Tanto mi madre como mi padre fueron de la Juventud Comunista, jóvenes revolucionarios de su época, buscando un sueño y una lucha por una sociedad más justa e igual». Señaló que estudió economía porque fue formado para tratar de contribuir a su sociedad.

No se considera ortodoxo y entiende que, a medida que surgen nuevas generaciones, aparecen nuevas ideas.