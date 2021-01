Asamblea Nacional conformó 3 comisiones especiales y 5 comisiones permanentes

Este jueves, en la primera sesión ordinaria de la nueva Asamblea Nacional (AN), efectuada en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, se conformaron 3 Comisiones especiales y 5 Comisiones Permanentes del Parlamento para el período 2021-2026. Una de las comisiones especiales tendrá como fin investigar y recomendar acciones por los hechos irregulares realizados por la Asamblea Nacional saliente, y otra tendrá como fin la defensa del Esequibo.

Texto: Alba Ciudad y AVN

El Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional establece en sus artículos 27 y 38 la designación de comisiones permanentes y especiales.

Las comisiones especiales son:

presidida por el diputado Jorge Rodríguez. El primer vicepresidente es Luis Martínez y el segundo vicepresidente Francisco Torrealba. Comisión Especial para Investigar las Acciones de la Asamblea Nacional saliente, presidida por el legislador opositor José Brito. Su primer vicepresidente será Hugbel Roa y la segunda vicepresidenta será Vanessa Montero.

El presidente del Parlamento señaló que está comisión está destinada a trabajar «frente al pueblo de Venezuela, una comisión que escuche a las víctimas de los desmanes, que escuche a las madres, que escuche a los familiares de niños y niñas que debían ser sometidos a intervenciones quirúrgicas complejas en hospitales del extranjero y esos fondos fueron desviados para la conspiración, para la violencia, para la corrupción».

El diputado señaló que la comisión debe trabajar por el salario de los trabajadores y trabajadoras que han sido agredidos con la inflación y el saqueo, además de los daños que han sufrido los servicios públicos debido a las malas acciones de la directiva de la AN saliente. «Esta es una comisión de trascendental importancia, es una comisión de mucha importancia, es una comisión para que no olvidemos los grandes riesgos que se cometen si sucumbimos a posiciones extremistas para el ejercicio de la política. Hemos considerado que sea un representante de la oposición de este Parlamento que presida esa comisión para que no quede como un planteamiento que sucumba a las particulares opiniones del bloque de la patria», aseveró Rodríguez.

Comisión Especial para la Defensa del Esequibo, presidida por Hermann Escarrá, acompañado por Earle Herrera (primer vicepresidente) y Timoteo Zambrano (segundo vicepresidente).

En una intervención, Escarrá reiteró que Venezuela rechaza de manera categórica el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el que aseguró el pasado 18 de diciembre que el organismo cuenta con jurisdicción sobre la demanda de la República Cooperativa de Guayana contra la República Bolivariana de Venezuela por la controversia del Esequibo. El diputado señaló que en el fondo de la sentencia hay elementos graves en el orden procesal. «El derecho Internacional Público es reiterativo en el consenso para presentar la jurisdicción en la CIJ, Venezuela de manera clara ha venido diciendo que su política de Estado es el Acuerdo de Ginebra, pero que no acepta la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y mucho menos el arreglo judicial».

El también abogado destacó que «debe saber el mundo que Venezuela no cederá en su defensa de la soberanía y de su integridad territorial». Escarrá señaló que Venezuela va a «mantener su soberanía y la integridad del territorio. No puedo dejar de mencionar que hay una doctrina de Estado expresada en la constitución en el artículo 10 que dice que la República no aceptará los laudos viciados». Finalmente, Escarrá manifestó que no solo se trata de una disposición jurídica, sino de la internalización de ese territorio del nacimiento de la República Bolivariana de Venezuela.

Las Comisiones Permanentes conformadas este jueves fueron:

presidida por el diputado Jesús Suárez Chourio y con la diputada Gloria Castillo como vicepresidenta Comisión Permanente de Poder Popular y Medios, presidida por el diputado Juan Carlos Alemán y la diputada Tania Díaz como vicepresidenta

En este sentido, el jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria, diputado Diosdado Cabello, presentó una propuesta para la creación de una Comisión de la Asamblea Nacional para las Comunas, solicitando la modificación del Reglamento de Discusión y Debate del Poder Legislativo.

Recientemente el presidente de la AN, Jorge Rodríguez afirmó que Venezuela cuenta con un Parlamento sólido que cumplirá su función legislativa, con el sagrado precepto de la Constitución de la República Bolivariana y acompañara al pueblo en su lucha de su búsqueda de futuro.

Ante ello, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se puso a la orden de la nueva Asamblea Nacional para construir los caminos que están por venir, “aprovecho esta oportunidad, en que la Asamblea Nacional con su directiva y una representación plural de sus miembros, concurre al Palacio Presidencial de Miraflores, al salón Simón Bolívar, para ponerme a la orden del Parlamento para los caminos que están aún por construir y por transitar, para el diálogo, la democracia y la inclusión”.