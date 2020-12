Presidente Maduro: El nuevo Parlamento debe impulsar la recuperación económica

La reconstrucción de una nueva economía de forma paulatina, progresiva y sostenida, de la mano de la Ley Antibloqueo con la cual el Ejecutivo tiene ciertos avances debe ser uno de los objetivos de la nueva Asamblea Nacional. Así lo expresó el presidente Nicolás Maduro en un encuentro con periodistas en el Palacio de Miraflores.»Venezuela necesita recuperar sus ingresos, su riqueza, es fundamental y eso es de interés nacional», dijo.



Texto: Prensa Presidencial

Entre los objetivos está la recuperación de la capacidad de venta del crudo venezolano en el mundo e impulsar los motores de crecimiento nacional, como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción que en 80% son de producción nacional y tienen como meta en 2021 llegar a las 7 millones de familias.

Maduro aprovechó la oportunidad de expresarle al sector privado e inversionistas que en Venezuela «vendrá un nuevo tiempo y nos encontrará a nosotros dispuestos a todos los cambios, a todas las reformas y a todas las adaptaciones que hagan falta para impulsar el aparato productivo y para apoyar a esos sectores privados en su crecimiento». Recordó la agresión a la economía por parte de EEUU revelada en 2019 por el senador del Partido Republicano, Richard Black, quien mencionó la estrategia de utilizar el sistema financiero internacional para atacar la moneda venezolana.

Asimismo, señaló a los opositores de ultraderecha Juan Guaidó y Julio Borges que pidieron sanciones contra el poder adquisitivo de los venezolanos, la importación de alimentos y medicinas. Por su parte la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, comentó que se realizan encuentros sostenidos con inversionistas y empresarios para dar avances como parte de la Ley Antibloqueo, entre ellos los pertenecientes a Consecomercio de modo de promover a conjunción Estado-sector privado para generar riqueza en el país.

Plan de primeros 100 días

Maduro destacó que la prioridad es recuperar los ingresos en el primer semestre de 2021 y al respecto hay un plan de 100 días que trabajan los candidatos a diputados del Gran Polo Patriótico. «Nosotros con la Ley Antibloqueo y las leyes subsidiarias y las decisiones que la nueva AN va a aprobar, estoy seguro que vamos a tomar un camino paulatino de recuperación económica», destacó y precisó que la economía comunal de emprendimiento por parte de jóvenes y mujeres será fortalecida.

Denunció que el mercado de dólar ha sido creado para una guerra interna de la economía y el reto que tiene el Gobierno es buscar un equilibrio en el manejo de una canasta de monedas que incluya al bolívar, dólar y otras divisas junto a criptoactivos. Mencionó que en 2020 se hicieron esfuerzos para controlar la hiperinflación y llevarla a una fase de inflación alta en fase de control.

Nueva AN debe activar mecanismos para interpelar al Ejecutivo Nacional

El presidente Maduro manifestó estar de acuerdo con que la nueva Asamblea Nacional que será electa este 6 de diciembre haga investigaciones pertinentes en presuntos casos de corrupción e interpele a ministros sobre temas de interés nacional. «Se puede establecer responsabilidad sobre los temas de Citgo, Monómeros, el oro en Inglaterra, del dinero que hay en el exterior», para que se hagan las recomendaciones al Poder Judicial venezolano y se haga justicia ante los robos cometidos contra los activos venezolanos por parte del sector que acompaña al diputado Juan Guaidó.

Recalcó que esta nueva AN debe estar activa ante las denuncias de corrupción y que los diputados no incurran en solidaridad automática por filiaciones políticas, como ocurrió con el ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez.

«Nosotros por solidaridad automática protegimos a Rafael Ramírez y resulta que después, al pasar el tiempo nos dimos cuenta que todas esas denuncias eran verdad», recordó. Señaló que Ramírez encabezaba una red de ladrones y saqueadores de Pdvsa, causantes de la desinversión, del robo de miles de millones de dólares y actualmente es protegido por EEUU.

Consideró que la nueva AN no debe cometer los errores del pasado y «debe activar los mecanismos de interpelación, para interpelar a los ministros, a los viceministros, a los presidentes de empresas públicas» y de haber un voto de censura para sacar a un ministro que se haga. «Y si hay que hacer una investigación contra mí, que lo hagan también, Venezuela necesita la mayor transparencia»,

En el encuentro televisado participaron los periodistas Patricia Villegas, Francisco «Kico» Bautista y Juan Carlos Rozo de Globovisión, Julio Riobó de Venezolana de Televisión, Carlos Fernandez de Televen y Endrina Yépez de Venevisión.