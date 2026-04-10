Audios de los anuncios de la Presidenta encargada Delcy Rodríguez en su mensaje al país

Alba Ciudad comparte estos audios sobre los anuncios realizados por la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el pasado 8 de abril de 2026 en su mensaje a la Nación.

Edición: Angie Vélez / Locución: José Yarce

Sobre la Ley para la agilización de trámites administrativos:

Creación de comisión que determine la naturaleza estratégica o no de los activos del Estado:

Repensar la protección social para jóvenes, abuelos y abuelas, para el máximo de atención a abuelos y abuelas en alimentación, salud y recreación:

Se creará un registro de saberes y profesiones de los jóvenes, pensionados, jubilados y migrantes de Venezuela:

Pide a la Asamblea Nacional reformar leyes del mercado inmobiliario para que se puedan descongelar más de medio millón de viviendas y puedan ser rentadas a jóvenes:

Delcy Rodríguez convoca a los sectores políticos a dejar de lado las diferencias y sumarse a una peregrinación en contra del bloqueo al país. Se hará desde el 19 de abril al 1 de mayo:

Activos y recursos bloqueados en el extranjero se destinará al impulso de la industria de hidrocarburos y minería, que garantice un incremento de salario a trabajadores, así como reparación de infraestructura básica:

Consejo Nacional de Economía recibirá propuestas para un nuevo modelo tributario para Venezuela:

Llama a “impulsar plataformas tecnológicas que permitan pasar a un nivel superior”:

Llama a corregir errores propios del pasado: “los reconocemos, los corregimos y pido no repetirlos”:

El objetivo inmediato es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores, mediante el crecimiento productivo en el área de los hidrocarburos y la minería, que dan ingresos inmediatos:

El PIB de hoy representa apenas el 36% del PIB de 2012, cuando el Presidente Chávez aprobó la Ley del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras