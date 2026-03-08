Maduro envió mensaje de fe y organización popular desde su lugar de secuestro en Nueva York

El presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, transmitió este domingo 8 de marzo un emotivo mensaje al pueblo venezolano en conmemoración del Día Internacional de la Mujer desde su lugar de secuestro en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. A través de una misiva compartida por su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, el mandatario exhortó a la nación a fortalecer la fe y la acción colectiva como pilares fundamentales para la consolidación del Poder Popular.

Texto: Telesur

En su carta, el Jefe de Estado destacó la coincidencia histórica de esta fecha con la celebración de la Consulta Nacional Popular 2026, subrayando el rol decisivo de las mujeres en la organización social del país.

El presidente Maduro enfatizó que la participación femenina es el motor que mueve la construcción de las comunas, asegurando que la voluntad popular es la herramienta más poderosa para superar cualquier dificultad impuesta desde el exterior.

Asimismo evocó el espíritu del Discurso de Angostura para insistir en la necesidad de ejercer una política nacida desde las bases y orientada por el pensamiento del Libertador Simón Bolívar. En el texto, se hace un llamado a edificar un Gobierno popular, justo y moral, donde la participación directa de las comunidades sea la garantía de una paz duradera con justicia social para todas las familias.

Bajo la consigna de que la fe mueve montañas, el mensaje presidencial vinculó las enseñanzas cristianas con el compromiso bolivariano para motivar a los ciudadanos a votar masivamente en sus respectivos circuitos comunales. El Presidente instó a convertir cada obstáculo en un camino libre para la patria, reafirmando que la unidad entre el pueblo y sus líderes es inquebrantable a pesar de las agresiones imperiales.

La misiva concluye con una bendición para la jornada electoral de este 8 de marzo, calificándola como una muestra de fe firme y de lucha cotidiana por la soberanía nacional. Nicolás Maduro aseguró que, unidos en el ideal de Bolívar y Chávez, Venezuela continuará transformándose en un hogar de amor y justicia donde el poder resida verdaderamente en las manos de la ciudadanía organizada.

A continuación, el texto completo:

Oración por la fe que mueve montañas y la acción que construye lo nuevo, en Cristo y Bolívar Presidente Nicolás Maduro Moros

Ciudad de Nueva York Hoy 8 de marzo, Día de la Mujer, venimos ante Dios y Bolívar, junto a las comunas amadas de Venezuela, para pedirle al señor que nos acompañe en esta jornada de construcción del Poder Popular, hecha por las manos valientes de nuestras mujeres y hombres del pueblo. Levantemos esta consigna que nos guía como idea central: “La fe que mueve montañas y la acción que construye lo nuevo, en Cristo y Bolívar.” Jesús nos enseñó: “Si tienen fe y no dudan, hasta pueden decirle a esa montaña: quítate y arrójate al mar, y así será” (Mateo 21:21). Danos esa fe sincera y popular, para mover las montañas de dificultades que a veces nos frenan, y convertirlas en camino libre para nuestra patria. Y Bolívar, en Angostura, nos mostró el camino de la acción: pidió un gobierno popular, justo y moral, que acabe con la opresión y traiga paz. Hoy el mismo Bolívar nos invita a votar y construir desde la comuna un gobierno donde reine la igualdad y la libertad. Que esta jornada, bendecida por Dios, sea muestra de nuestra fe firme y nuestra lucha de cada día. Unidos en Cristo, Bolívar y Chávez, haremos de Venezuela un hogar de amor, justicia y poder popular. Amén

Finalmente, el contenido íntegro del mensaje fue recibido con entusiasmo por las brigadas internacionales y los movimientos sociales que acompañan el proceso de votación en todo el territorio venezolano. Este pronunciamiento desde Nueva York reafirma la vigencia del liderazgo presidencial y la determinación del Gobierno Bolivariano de profundizar el modelo de democracia directa a través de las consultas populares.