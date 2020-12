El 2021 se convertirá en Año Iberoamericano de las Bibliotecas

Organizaciones vinculadas con la actividad bibliotecaria asumirán 2021 como el Año Iberoamericano de las Bibliotecas, con el fin de debatir, analizar y planificar acciones destinadas a fortalecer la labor de esos espacios dedicados a la difusión y preservación de la memoria de los pueblos.

Texto: VTV

La iniciativa surgió en el año 2019, durante la XX Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Cultura. En ese evento declararon asumir 2021 como una oportunidad para abrir una conversación sobre la vigencia de las bibliotecas en los países iberoamericanos, difundió el Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

De ahí que establecerán una agenda que incluye seis ejes: el mundo diverso de las bibliotecas, tipología y servicios; los desafíos del sector luego de la pandemia por Covid-19; las bibliotecas más allá de los libros: un lugar para las personas; innovación y bibliotecas: ¿qué significa innovar y cómo hacerlo?; las bibliotecas como entidades fundamentales para el desarrollo de la Agenda 2030 y las bibliotecas como lugares para la inclusión de poblaciones en desventaja y minorías.

El objetivo es estimular la reflexión sobre el papel de estos espacios “en el desarrollo social y económico de las diferentes regiones que componen esta comunidad”, indicó el secretario técnico del Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas (Iberbibliotecas), Francisco Thainedurante.

La actividad, que se efectuó el pasado 16 de diciembre mediante las plataformas de Facebook y YouTube de Iberbibliotecas, contó con la participación de la presidenta de esa organización, Ana María Da Costa; el coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría Cultural Iberoamericana (Segib), Enrique Vargas; la coordinadora del área de Lectura y Bibliotecas del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, (Cerlalc), Jeimy Hernández; la presidenta del Colegio de Bibliotecarios de Chile, María Angélica Fuentes, y la presidenta de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (Abinia), Diana Patricia Restrepo.

Da Costa expresó que esos centros de conocimiento “son espacios que construyen el futuro de la sociedad y que en un mundo lleno de fuentes de información son cada vez más importantes en demostrar la importancia de su confiabilidad”.

De igual manera, Vargas indicó que “el próximo año, el 2021, será un año de profunda reflexión, pero sobre todo de acción alrededor de las bibliotecas. Desde la Segib estamos conscientes y por ello participamos activamente en el desarrollo de todo el sistema bibliotecario de los 22 países. Tenemos que trabajar alrededor de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible”.

Por su parte, Hernández expresó que los bibliotecarios tienen mucho trabajo por hacer y muchos desafíos. Para ello, propone partir de las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las razones para que el desarrollo bibliotecario, sobre todo en Latinoamérica y el Caribe, siga siendo tan desigual? ¿Por qué hoy todavía se siguen encontrando poblaciones muy aisladas, que no tienen acceso a la información, que no tienen bibliotecas en sus escuelas, que no tienen una biblioteca pública?

“Creemos desde el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, Cerlalc, que el año 2021 es una oportunidad única desde el campo bibliotecario y las agencias bibliotecarias para tomar decisiones, inversiones y planes de trabajo en las redes de bibliotecas públicas”, aseveró.

De igual modo, Fuentes resaltó que las acciones que se acuerden serán trascendentales, especialmente para los países latinoamericanos, “porque el mundo de las bibliotecas muchas veces está invisibilizado y esto se establece como una oportunidad de conversación regional sobre la presencia y vigencia de las bibliotecas en la región. Los bibliotecarios y las bibliotecas tienen una responsabilidad social, ética y política con sus comunidades”.

Por último, Restrepo dijo que la pandemia de COVID-19 que sufre el mundo “ha forzado a acudir a las bibliotecas físicas y digitales en búsqueda de información precisa, búsqueda de estrategias para lograr mejorar las condiciones de vida y por eso el año 2021 será el mejor escenario tanto para lograr apoyar a las comunidades, a las sociedades en las que nos desarrollamos, como cada uno de los miembros de esta comunidad bibliotecaria”.